Голова НАЗК розповів про корупційні схеми у різних сферах бізнесу
Голова НАЗК Олександр Новіков під час Онлайн-конференції про можливості для бізнесу в Україні, що відновлюється, розповів, який відсоток бізнесу перебував у корупційній схемі:
- будівництво та земельні відносини – 40%;
- послуги з підключення комунікацій – 37%;
- митниця – 32%;
- податкова – 27%.
Також він повідомив, що 32% бізнесів перебували у корупційній ситуації при взаємодії з правоохоронними органами, а 18% бізнесів робили неофіційні платежі, надавали відповідним органам гроші за невтручання в діяльність.
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Крім того, він зазначив, що 27,8% бізнесів виявляли ознаки корупції при взаємодії з судами.
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Також Новіков заявив, що 93% бізнесменів вважають, що викорінення корупції є задачею № 1 для уряду України.
Фото: УНІАН