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Факти / Україна

Голова НАЗК розповів про корупційні схеми у різних сферах бізнесу

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
голова НАЗК Олександр Новіков

Голова НАЗК Олександр Новіков під час Онлайн-конференції про можливості для бізнесу в Україні, що відновлюється, розповів, який відсоток бізнесу перебував у корупційній схемі:

  • будівництво та земельні відносини – 40%;
  • послуги з підключення комунікацій – 37%;
  • митниця – 32%;
  • податкова – 27%.

Також він повідомив, що 32% бізнесів перебували у корупційній ситуації при взаємодії з правоохоронними органами, а 18% бізнесів робили неофіційні платежі, надавали відповідним органам гроші за невтручання в діяльність.

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Крім того, він зазначив, що 27,8% бізнесів виявляли ознаки корупції при взаємодії з судами.

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Також Новіков заявив, що 93% бізнесменів вважають, що викорінення корупції є задачею № 1 для уряду України.

Фото: УНІАН

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