Июль, 08 в 19:13

Президент Владимир Зеленский посетил раненых военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые лечатся в Днепропетровской областной клинической больнице им. И. Мечникова.

Об этом сообщили в Офисе президента. С начала полномасштабного вторжения РФ это заведение стало оперативным центром оказания помощи раненым военным и гражданским.

Глава государства посетил раненых героев и поблагодарил их за несокрушимость и ежедневный подвиг, который украинские воины совершают ради Украины и украинского народа.

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Также Зеленский встретился с врачами и медицинским персоналом. По его словам, результат их работы по помощи раненым военным и гражданским вызывает чувство гордости за то, что в нашем государстве есть такие великие люди.

— Вы на такой же передовой, как и ВСУ, на своем месте, очень сложном. И все это выдерживаете. Благодарю вас за большую службу, – подчеркнул президент.

Кроме того, в больнице рассказали, что по состоянию на 6 июля 2022 года в больнице было зарегистрировано 3 791 обращения раненых, травмированных военных и гражданских из зоны боевых действий, в том числе внутренне перемещенных лиц. Из них 3 014 обращений от военных (79,5%).

Всего в больнице вылечили 3 362 человека. Умерли 169 пациентов (летальность составляет 4,8%). Это пациенты, которые поступали в крайне тяжелом и критическом состоянии с ранениями и повреждениями, несовместимыми с жизнью.

Зеленский добавил, что такой процент успешного лечения раненых является красноречивым показателем профессионализма украинских врачей.

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Фото: Офис президента