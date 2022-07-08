Липень, 08 в 19:13

Президент Володимир Зеленський відвідав поранених військовослужбовців Збройних сил України, які лікуються у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. І. Мечникова.

Про це повідомили в Офісі президента. З початку повномасштабного вторгнення РФ цей заклад став оперативним центром надання допомоги пораненим військовим і цивільним.

Очільник держави навідав поранених героїв і подякував їм за незламність та щоденний подвиг, який українські воїни здійснюють заради України та українського народу.

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Також Зеленський зустрівся з лікарями й медичним персоналом. За його словами, результат їхньої роботи щодо допомоги пораненим військовим і цивільним викликає почуття гордості за те, що в нашій державі є такі великі люди.

– Ви на такій самій передовій, як і ЗСУ, на своєму місці, дуже складному. І все це витримуєте. Дуже вам дякую за велику службу, – наголосив президент.

Крім того, у лікарні розповіли, що станом на 6 липня 2022 року в лікарні було зареєстровано 3 791 звернення поранених, травмованих військових і цивільних із зони бойових дій, зокрема внутрішньо переміщених осіб. З них 3 014 звернення від військових (79,5%).

Загалом у лікарні вилікували 3 362 людини. Померло 169 пацієнтів (летальність становить 4,8%). Це пацієнти, які надходили у вкрай важкому та критичному стані, з пораненнями та ушкодженнями, несумісними з життям.

Зеленський додав, що такий відсоток успішного лікування поранених є промовистим показником професіоналізму українських лікарів.

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Фото: Офіс президента