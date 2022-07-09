Июль, 09 в 8:57

Российские оккупанты за прошедшие сутки пытались установить контроль над территорией Углегорской ТЭС, что в Донецкой области.

Наступательными действиями россияне также пытались улучшить тактическое положение в районе Доломитного на Бахмутском направлении.

Однако украинские воины не дали им этого сделать и отбили войска РФ на прежние позиции.

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Кроме того, в течение 8 июля россияне обстреливали районы вблизи Зайцево, Берестового и Клинового, а также нанесли авиаудар неподалеку от Спорного.

На Краматорском направлении под вражеским огнем находилась гражданская инфраструктура в районах Григоровки, Верхнекаменского и Краматорска.

По состоянию на 9 июля идут бои вблизи Григоровки, где оккупанты пытаются продвинуться, прибегая к штурмовым действиям.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 136-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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