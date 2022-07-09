Россияне пытались захватить Углегорскую ТЭС – ВСУ отбили наступление
Российские оккупанты за прошедшие сутки пытались установить контроль над территорией Углегорской ТЭС, что в Донецкой области.
Наступательными действиями россияне также пытались улучшить тактическое положение в районе Доломитного на Бахмутском направлении.
Однако украинские воины не дали им этого сделать и отбили войска РФ на прежние позиции.
Кроме того, в течение 8 июля россияне обстреливали районы вблизи Зайцево, Берестового и Клинового, а также нанесли авиаудар неподалеку от Спорного.
На Краматорском направлении под вражеским огнем находилась гражданская инфраструктура в районах Григоровки, Верхнекаменского и Краматорска.
По состоянию на 9 июля идут бои вблизи Григоровки, где оккупанты пытаются продвинуться, прибегая к штурмовым действиям.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 136-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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