Росіяни намагалися захопити Вуглегірську ТЕС – ЗСУ відбили наступ

Липень, 09 в 8:57

Російські окупанти упродовж минулої доби намагалися встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС, що в Донецькій області.

Наступальними діями росіяни також намагались покращити тактичне положення в районі Доломітного на Бахмутському напрямку.

Однак українські воїни завадили їм це зробити та відкинули війська РФ на попередні позиції.

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Крім того, протягом 8 липня росіяни обстрілювали райони поблизу Зайцевого, Берестового та Клинового, а також завдали авіаудару неподалік Спірного.

На Краматорському напрямку під ворожим вогнем перебувала цивільна інфраструктура у районах Григорівки, Верхньокам’янського та Краматорська.

Станом на 9 липня точаться бої поблизу Григорівки, де окупанти намагаються просунутись, вдаючись до штурмових дій.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 136-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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