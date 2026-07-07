Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Анкаре планирует обсудить усиление противовоздушной обороны и поставку ракет в Patriot.

Об этом сообщает Sky News.

О чем будет говорить Зеленский с Трампом

Владимир Зеленский заявил на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на полях оборонного форума в рамках саммита НАТО, что благодаря реализации программы PURL Украина может получать ракеты PAC-3 и PAC-2 от США.

Сейчас смотрят

– Завтра мы обсудим с президентом Трампом разные темы, в частности, эту, – сказал Зеленский.

По словам президента, важно найти способ как можно быстрее получить как можно больше ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Как утверждает Зеленский, самое главное, что украинская сторона обсудит это с генеральным секретарем НАТО Рютте.

Встреча Зеленского и Трампа: что известно

Встреча Зеленского и Трампа намечены на полях саммита НАТО в Анкаре. Она должна состояться в среду, 8 июля в 14.30 по местному и киевскому времени, говорится в официальной программе пребывания президента США на саммите в Анкаре.

Отмечается, что на встречу лидеров Украины и США выделено один час.

Затем Трамп имеет запланированную двустороннюю встречу с президентом Сирии, после чего направится на пресс-конференцию, во время которой озвучит главные итоги саммита.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.