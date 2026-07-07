Премьер-министр Канады Марк Карни сообщил о новом пакете оборонной помощи Украине на сумму около 900 млн канадских долларов ($640 млн).

Об этом Карни заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник, 7 июля.

Новый пакет оборонной помощи от Канады: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита НАТО в Анкаре провел встречу с премьер-министром Канады Марком Карни.

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Канадский премьер сообщил о новом пакете оборонной помощи Украине на сумму около 900 млн канадских долларов.

По словам Карни, Канада продолжит делать взносы в программу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), а также будет поддерживать укрепление украинской системы противовоздушной обороны и обороноспособности государства в целом.

— Канада объявит о выделении около 900 млн долларов на среднесрочную оборонную поддержку Украины. Под среднесрочной я имею в виду поддержку, которая будет предоставлена в ближайшие месяцы, — рассказал Карни.

По его словам, помощь предусматривает поставку техники, боеприпасов и других необходимых средств, а также чрезвычайно важную поддержку в сфере противовоздушной обороны.

Премьер-министр Канады заверил, что его страна и в дальнейшем будет поддерживать энергетический сектор Украины.

Владимир Зеленский выразил благодарность Канаде за вклад в программу PURL и поддержку в укреплении украинской противовоздушной обороны.

— Спасибо за вклад в программу PURL. Сейчас у нас самый большой дефицит средств ПВО, и мы получили большой пакет помощи от Канады. Очень благодарны за это, – сказал президент.

Зеленский рассказал, что во время встречи стороны обсудили поддержку украинской энергетики, которая накануне зимы приобретает особую актуальность.

Что включает пакет помощи от Канады

Как сообщили на сайте правительства Канады, новый пакет помощи предусматривает:

475 млн канадских долларов на закупку боеприпасов;

почти 400 млн канадских долларов на производство 35 бронированных машин канадского производства;

50 млн канадских долларов на поставку критически важных технологий и инженерного оборудования.

Напомним, в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России правительство Канады объявило о выделении Украине 2 млрд канадских долларов ($1,4 млрд) на военную поддержку.

Военная помощь на сумму $1,4 млрд, рассчитанная на 2026–2027 финансовые годы, должна обеспечить Вооруженные силы необходимым оборудованием и ресурсами для защиты территории страны.

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