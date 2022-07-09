Июль, 09 в 10:28

С начала полномасштабного военного вторжения российские оккупанты продолжают нести значительные потери в живой силе.

Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

Так, только за минувшие сутки наши воины уничтожили ориентировочно 300 захватчиков, так что общее количество ликвидированного личного состава врага составляет не менее 37 200 оккупантов.

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Другие потери РФ в войне в Украине:

танков ‒ 1638 (+1) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3815 (+4) ед,

артиллерийских систем – 832 (+4) ед,

РСЗО — 247 ед,

средства ПВО — 108 (+1) ед,

самолетов – 217 ед,

вертолетов – 187 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 674 (+5) ед,

крылатых ракет — 155 ед,

кораблей /катеров — 15 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 2687 (+2) ед,

специальной техники – 66 ед.

В Генштабе подчеркивают, что наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.

В ночь на 9 июля в оккупированном Харцызске Донецкой области подорвали склад боеприпасов российских захватчиков. Также взорвался склад оккупантов и в Кадиевке Луганской области.