Июль, 09 в 10:07

В ночь на 9 июля в оккупированном Харцызске Донецкой области начали взрываться склады боеприпасов российских захватчиков. Об этом сообщается в соцсетях.

Также взорвались склады оккупантов и в Кадиевке Луганской области.

В соцсетях опубликовали видео зарева на ночном небе и фейерверки разлетающихся снарядов.

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Впоследствии в Генштабе подтвердили, что удалось уничтожить два склада российского врага.

Сегодня также появилась информация о взрывах в оккупированном Херсоне. Это горит и детонирует склад оккупантов.

Также накануне советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань сообщил, что на заводе Полимер горит предположительно еще один склад российских оккупантов.

8 июля Вооруженные силы Украины уничтожили три вражеских склада с боеприпасами на Юге.

Напомним, что полномасштабная война в Украине продолжается уже 136-е сутки.