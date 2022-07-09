В Харцызске и Кадиевке всю ночь взрывались склады оккупантов
В ночь на 9 июля в оккупированном Харцызске Донецкой области начали взрываться склады боеприпасов российских захватчиков. Об этом сообщается в соцсетях.
Также взорвались склады оккупантов и в Кадиевке Луганской области.
В соцсетях опубликовали видео зарева на ночном небе и фейерверки разлетающихся снарядов.
Впоследствии в Генштабе подтвердили, что удалось уничтожить два склада российского врага.
Сегодня также появилась информация о взрывах в оккупированном Херсоне. Это горит и детонирует склад оккупантов.
Также накануне советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань сообщил, что на заводе Полимер горит предположительно еще один склад российских оккупантов.
8 июля Вооруженные силы Украины уничтожили три вражеских склада с боеприпасами на Юге.
Напомним, что полномасштабная война в Украине продолжается уже 136-е сутки.