Липень, 09 в 10:28

З початку повномасштабного воєнного вторгнення російські окупанти продовжують зазнавати значних втрат у живій силі.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Так, лише за минулу добу наші воїни знищили орієнтовно 300 загарбників, тож загальна кількість ліквідованого особового складу ворога становить щонайменше 37 200 окупантів.

Зараз дивляться

Інші втрати РФ у війні в Україні:

танків ‒ 1638 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 3815 (+4) од,

артилерійських систем – 832 (+4) од,

РСЗВ – 247 од,

засоби ППО – 108 (+1) од,

літаків – 217 од,

гелікоптерів – 187 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 674 (+5) од,

крилатих ракет – 155 од,

кораблів /катерів – 15 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2687 (+2) од,

спеціальної техніки – 66 од.

У Генштабі наголошують, що найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

У ніч на 9 липня в окупованому Харцизьку, що на Донеччині, вибухнув склад боєприпасів російських загарбників. Також вибухнув склад окупантів і в Кадіївці Луганської області.