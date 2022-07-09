Жителям Херсонщины нужно уезжать из области или готовить укрытие к наступлению ВСУ — Соболевский

Июль, 09 в 20:42

Жителям оккупированной Херсонщины следует покинуть область, а кто не может этого сделать должен готовиться к боевым действиям, искать укрытие, воду и еду.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил глава Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

– Все-таки нужно уезжать нашим людям. Я знаю, что это очень тяжело и не все имеют возможность, но нужно это делать. Кто никак не может это сделать – нужно готовиться к тому, что понадобится снова укрытие, снова необходимо подготовить запас воды, определенный запас пищи для того, чтобы пережить наступление наших войск, – говорит он.

Также он добавил, что “ВСУ будут работать максимально аккуратно, хирургически, чтобы сохранить каждую жизнь, но война есть война”.

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По словам Соболевского, в Херсонской области в последнее время все больше успехов в ВСУ.

Ранее военный эксперт Олег Жданов сообщил, что решающие бои в развязанной РФ полномасштабной войне, скорее всего, будут происходить на юге Украины.

Фото: Людмила Денисова