Жителям Херсонщини потрібно їхати з області чи готувати укриття до наступу ЗСУ – Соболевський

Липень, 09 в 20:42

Жителям окупованої Херсонщини варто залишити область, а хто не може це зробити повинен готуватися до бойових дій, шукати укриття, воду та їжу,

Про це в ефірі Єдиних новин заявив голова Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

– Все ж таки потрібно виїжджати нашим людям. Я знаю, що це дуже важко і не всі мають можливість, але треба це робити. Хто ніяк не може це зробити – треба готуватися до того, що знадобиться знову укриття, знову необхідно підготувати запас води, певний запас їжі для того, щоб пережити наступ наших військ, – каже він.

Також він додав, що “ЗСУ працюватимуть максимально акуратно, хірургічно, щоб зберегти кожне життя, але війна є війна”.

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За словами Соболевського, на Херсонщині останнім часом все більше успіхів у ЗСУ.

Раніше військовий експерт заявив, що вирішальні бої у розв’язаній РФ повномасштабній війні, найімовірніше, відбуватимуться на півдні України.

Фото: Людмила Денісова