Жителям Херсонщини потрібно їхати з області чи готувати укриття до наступу ЗСУ – Соболевський
Жителям окупованої Херсонщини варто залишити область, а хто не може це зробити повинен готуватися до бойових дій, шукати укриття, воду та їжу,
Про це в ефірі Єдиних новин заявив голова Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.
– Все ж таки потрібно виїжджати нашим людям. Я знаю, що це дуже важко і не всі мають можливість, але треба це робити. Хто ніяк не може це зробити – треба готуватися до того, що знадобиться знову укриття, знову необхідно підготувати запас води, певний запас їжі для того, щоб пережити наступ наших військ, – каже він.
Також він додав, що “ЗСУ працюватимуть максимально акуратно, хірургічно, щоб зберегти кожне життя, але війна є війна”.
За словами Соболевського, на Херсонщині останнім часом все більше успіхів у ЗСУ.
Раніше військовий експерт заявив, що вирішальні бої у розв’язаній РФ повномасштабній війні, найімовірніше, відбуватимуться на півдні України.
Фото: Людмила Денісова