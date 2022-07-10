Россияне вывели колонну военной техники из Мариуполя в сторону Бердянска

Июль, 10 в 13:17

Большая колонна российской техники и пять автобусов с военными отправились в сторону временно захваченного Бердянска и линии фронта накануне, 9 июля.

Об этом в Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

— Вчера после 13.00 большая колонна техники с отметкой V и пять автобусов с военными, которые накануне въехали в Мариуполь, отправились в сторону Бердянска. Также часть военной техники из мест хранения в Мариуполе добавлена ​​в колонну, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские захватчики возобновили работу Мариупольского порта для завоза топлива и военной техники и вывоза награбленного. Склады с боекомплектом размещают в жилых кварталах.

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Россияне фактически полностью разрушили город Мариуполь вражескими обстрелами. Сегодня он без нормального света, воды, газа.

С начала российского вторжения в городе погибли около 22 тыс. мирных жителей. Более 50 тыс. человек — депортированы в Россию и временно оккупированные территории Донецкой области.

На данный момент в заблокированном Мариуполе остаются более 100 тыс. жителей.

Источник: Петр Андрющенко