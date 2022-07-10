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Факты / Украина

Еще 100 ликвидированных оккупантов и сбитый вертолет: потери РФ в Украине

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Еще 100 ликвидированных оккупантов и сбитый вертолет: потери РФ в Украине
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 37 300 российских оккупантов. За прошедшие сутки уничтожили еще 100 захватчиков.

Обновленные потери РФ назвали в Генштабе ВСУ. Также за минувшие сутки украинские военные ликвидировали три вражеских танка, восемь боевых бронированных машин, две боевые бронированные машины, сбили один вертолет и два беспилотника.

Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

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  • танки – 1 641 (+3);
  • боевые бронированные машины – 3 823 (+8);
  • артиллерийские системы – 834 (+2);
  • РСЗО – 247;
  • средства ПВО – 108;
  • самолеты – 217;
  • вертолеты – 188 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 676 (+2);
  • крылатые ракеты – 155;
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2 694 (+7);
  • специальная техника – 66.

Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Краматорском направлении.

Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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