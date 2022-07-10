Еще 100 ликвидированных оккупантов и сбитый вертолет: потери РФ в Украине
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 37 300 российских оккупантов. За прошедшие сутки уничтожили еще 100 захватчиков.
Обновленные потери РФ назвали в Генштабе ВСУ. Также за минувшие сутки украинские военные ликвидировали три вражеских танка, восемь боевых бронированных машин, две боевые бронированные машины, сбили один вертолет и два беспилотника.
Общие боевые потери РФ в войне против Украины:
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- танки – 1 641 (+3);
- боевые бронированные машины – 3 823 (+8);
- артиллерийские системы – 834 (+2);
- РСЗО – 247;
- средства ПВО – 108;
- самолеты – 217;
- вертолеты – 188 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 676 (+2);
- крылатые ракеты – 155;
- корабли/катера – 15;
- автомобильная техника и автоцистерны – 2 694 (+7);
- специальная техника – 66.
Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Краматорском направлении.
Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.