Липень, 10 в 10:11

Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували близько 37 300 російських окупантів. За минулу добу знищили ще 100 загарбників.

Оновлені втрати РФ назвали у Генштабі ЗСУ. Також за минулу добу українські військові ліквідували три ворожі танки, вісім бойових броньованих машин, дві бойові броньовані машини, збили один гелікоптер і два безпілотники.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

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танки ‒ 1 641 (+3);

бойові броньовані машини ‒ 3 823 (+8);

артилерійські системи – 834 (+2);

РСЗВ – 247;

засоби ППО – 108;

літаки – 217;

гелікоптери – 188 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+2);

крилаті ракети – 155;

кораблі /катери – 15;

автомобільна техніка та автоцистерни – 2 694 (+7);

спеціальна техніка – 66.

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Краматорському напрямку.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.