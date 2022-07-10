Ще 100 ліквідованих окупантів і збитий гелікоптер: втрати РФ в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ
Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували близько 37 300 російських окупантів. За минулу добу знищили ще 100 загарбників.
Оновлені втрати РФ назвали у Генштабі ЗСУ. Також за минулу добу українські військові ліквідували три ворожі танки, вісім бойових броньованих машин, дві бойові броньовані машини, збили один гелікоптер і два безпілотники.
Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:
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- танки ‒ 1 641 (+3);
- бойові броньовані машини ‒ 3 823 (+8);
- артилерійські системи – 834 (+2);
- РСЗВ – 247;
- засоби ППО – 108;
- літаки – 217;
- гелікоптери – 188 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+2);
- крилаті ракети – 155;
- кораблі /катери – 15;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 2 694 (+7);
- спеціальна техніка – 66.
Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Краматорському напрямку.
Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.