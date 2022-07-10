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Факти / Україна

Ще 100 ліквідованих окупантів і збитий гелікоптер: втрати РФ в Україні

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Ще 100 ліквідованих окупантів і збитий гелікоптер: втрати РФ в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували близько 37 300 російських окупантів. За минулу добу знищили ще 100 загарбників.

Оновлені втрати РФ назвали у Генштабі ЗСУ. Також за минулу добу українські військові ліквідували три ворожі танки, вісім бойових броньованих машин, дві бойові броньовані машини, збили один гелікоптер і два безпілотники.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

Зараз дивляться
  • танки ‒ 1 641 (+3);
  • бойові броньовані машини ‒ 3 823 (+8);
  • артилерійські системи – 834 (+2);
  • РСЗВ – 247;
  • засоби ППО – 108;
  • літаки – 217;
  • гелікоптери – 188 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+2);
  • крилаті ракети – 155;
  • кораблі /катери – 15;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 2 694 (+7);
  • спеціальна техніка – 66.

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Краматорському напрямку.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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