После “обследования комендатуры”: оккупанты вывозят из Лисичанска коммунальную технику
Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил об “исчезновении” из Лисичанска коммунальной техники.
По его словам, россияне не направляют технику на разбор завалов или ремонт коммуникаций.
– Наверное, просто вывозят приобретенную нами за последние годы технику в неизвестном направлении, оставляя местное ЖКХ ни с чем, – говорит глава ОВА.
Сергей Гайдай отмечает: обычно технику вывозят после того, как коммунальное или частное предприятие “официально обследует” комендатура.
Сегодня россияне пытаются вытеснить украинских защитников из региона авиацией.
Однако ВСУ держат оборону и противодействуют попыткам армии РФ создать условия для будущих наступательных действий.
– Во время так называемой оперативной паузы оккупанты не прекратили наносить артиллерийские, ракетные удары и пытаются захватить небольшие населенные пункты на границе Луганской и Донецкой областей, чтобы блокировать крупные города, – объясняет руководитель Луганской областной военной администрации.
Села и поселки области 11 июля подверглись по меньшей мере четырем авиаударам. Накануне и ночью 12 июля зафиксировано восемь артиллерийских обстрелов и по меньшей мере три минометных.
– Артиллерийское влияние со стороны россиян, к сожалению, становится обыденностью. Больше удивляемся, когда пушки и Грады стихают на время, чем тому, что артиллерийское нашествие длится по четыре или шесть часов подряд, – констатирует Сергей Гайдай.
Значительные разрушения нанесены жилью и инфраструктуре Белогоровки, Верхнекаменского и Рубежного.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 139-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Сергей Гайдай
Фото: Сергей Гайдай