Июль, 12 в 9:19

Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил об “исчезновении” из Лисичанска коммунальной техники.

По его словам, россияне не направляют технику на разбор завалов или ремонт коммуникаций.

– Наверное, просто вывозят приобретенную нами за последние годы технику в неизвестном направлении, оставляя местное ЖКХ ни с чем, – говорит глава ОВА.

Сергей Гайдай отмечает: обычно технику вывозят после того, как коммунальное или частное предприятие “официально обследует” комендатура.

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Сегодня россияне пытаются вытеснить украинских защитников из региона авиацией.

Однако ВСУ держат оборону и противодействуют попыткам армии РФ создать условия для будущих наступательных действий.

– Во время так называемой оперативной паузы оккупанты не прекратили наносить артиллерийские, ракетные удары и пытаются захватить небольшие населенные пункты на границе Луганской и Донецкой областей, чтобы блокировать крупные города, – объясняет руководитель Луганской областной военной администрации.

Села и поселки области 11 июля подверглись по меньшей мере четырем авиаударам. Накануне и ночью 12 июля зафиксировано восемь артиллерийских обстрелов и по меньшей мере три минометных.

– Артиллерийское влияние со стороны россиян, к сожалению, становится обыденностью. Больше удивляемся, когда пушки и Грады стихают на время, чем тому, что артиллерийское нашествие длится по четыре или шесть часов подряд, – констатирует Сергей Гайдай.

Значительные разрушения нанесены жилью и инфраструктуре Белогоровки, Верхнекаменского и Рубежного.

После “обследования комендатуры”: оккупанты вывозят из Лисичанска коммунальную технику / 7 фотографий

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 139-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай