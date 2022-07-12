Липень, 12 в 9:19

Керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив про “зникнення” з Лисичанська комунальної техніки.

За його словами, росіяни не спрямовують техніку на розбирання завалів чи ремонт комунікацій.

– Напевно, просто вивозять придбану нами за останні роки техніку в невідомому напрямку, залишаючи місцеве ЖКГ ні з чим, – зазначає очільник ОВА.

Сергій Гайдай наголошує: зазвичай техніку вивозять після того, як комунальне або приватне підприємство “офіційно обстежить” комендатура.

Зараз дивляться

Нині росіяни намагаються витиснути українських захисників з регіону авіацією.

Проте ЗСУ тримають оборону та протидіють спробам армії РФ створити умови для майбутніх наступальних дій.

– Під час так званої оперативної паузи окупанти не припинили завдавати артилерійських, ракетних ударів та намагаються захопити невеликі населені пункти на межі Луганської та Донецької областей, щоби блокувати великі міста, – пояснює керівник Луганської обласної військової адміністрації.

Села й селища області 11 липня зазнали щонайменше чотирьох авіаударів. Напередодні та вночі 12 липня зафіксовано вісім артилерійських обстрілів та щонайменше три мінометні.

– Артилерійський вплив з боку росіян, на жаль, стає буденністю. Більше дивуємося, коли гармати та Гради стихають на якусь мить, ніж тому, що артилерійська навала триває по чотири чи шість годин поспіль, – констатує Сергій Гайдай.

Значних руйнувань завдано житлу та інфраструктурі Білогорівки, Верхньокам’янського та Рубіжного.

Після “обстеження комендатури”: окупанти вивозять із Лисичанська комунальну техніку / 7 фотографий

Повномасштабна війна в Україні триває вже 139-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай