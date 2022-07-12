Після “обстеження комендатури”: окупанти вивозять із Лисичанська комунальну техніку
Керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив про “зникнення” з Лисичанська комунальної техніки.
За його словами, росіяни не спрямовують техніку на розбирання завалів чи ремонт комунікацій.
– Напевно, просто вивозять придбану нами за останні роки техніку в невідомому напрямку, залишаючи місцеве ЖКГ ні з чим, – зазначає очільник ОВА.
Сергій Гайдай наголошує: зазвичай техніку вивозять після того, як комунальне або приватне підприємство “офіційно обстежить” комендатура.
Нині росіяни намагаються витиснути українських захисників з регіону авіацією.
Проте ЗСУ тримають оборону та протидіють спробам армії РФ створити умови для майбутніх наступальних дій.
– Під час так званої оперативної паузи окупанти не припинили завдавати артилерійських, ракетних ударів та намагаються захопити невеликі населені пункти на межі Луганської та Донецької областей, щоби блокувати великі міста, – пояснює керівник Луганської обласної військової адміністрації.
Села й селища області 11 липня зазнали щонайменше чотирьох авіаударів. Напередодні та вночі 12 липня зафіксовано вісім артилерійських обстрілів та щонайменше три мінометні.
– Артилерійський вплив з боку росіян, на жаль, стає буденністю. Більше дивуємося, коли гармати та Гради стихають на якусь мить, ніж тому, що артилерійська навала триває по чотири чи шість годин поспіль, – констатує Сергій Гайдай.
Значних руйнувань завдано житлу та інфраструктурі Білогорівки, Верхньокам’янського та Рубіжного.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 139-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Сергій Гайдай
Фото: Сергій Гайдай