Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Після “обстеження комендатури”: окупанти вивозять із Лисичанська комунальну техніку

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Обстріл Луганської області

Керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив про “зникнення” з Лисичанська комунальної техніки.

За його словами, росіяни не спрямовують техніку на розбирання завалів чи ремонт комунікацій.

– Напевно, просто вивозять придбану нами за останні роки техніку в невідомому напрямку, залишаючи місцеве ЖКГ ні з чим, – зазначає очільник ОВА.

Сергій Гайдай наголошує: зазвичай техніку вивозять після того, як комунальне або приватне підприємство “офіційно обстежить” комендатура.

Зараз дивляться

Нині росіяни намагаються витиснути українських захисників з регіону авіацією.

Проте ЗСУ тримають оборону та протидіють спробам армії РФ створити умови для майбутніх наступальних дій.

Карта бойовий дій довкола Донецька 11 липня 2022

ISW

– Під час так званої оперативної паузи окупанти не припинили завдавати артилерійських, ракетних ударів та намагаються захопити невеликі населені пункти на межі Луганської та Донецької областей, щоби блокувати великі міста, – пояснює керівник Луганської обласної військової адміністрації.

Села й селища області 11 липня зазнали щонайменше чотирьох авіаударів. Напередодні та вночі 12 липня зафіксовано вісім артилерійських обстрілів та щонайменше три мінометні.

– Артилерійський вплив з боку росіян, на жаль, стає буденністю. Більше дивуємося, коли гармати та Гради стихають на якусь мить, ніж тому, що артилерійська навала триває по чотири чи шість годин поспіль, – констатує Сергій Гайдай.

Значних руйнувань завдано житлу та інфраструктурі Білогорівки, Верхньокам’янського та Рубіжного.

Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Після “обстеження комендатури”: окупанти вивозять із Лисичанська комунальну техніку / 7 фотографий

Повномасштабна війна в Україні триває вже 139-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка