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Факты / Украина

Польша готова передать Украине более 200 боевых танков PT-91 Twardy

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
Польша готова передать Украине более 200 боевых танков PT-91 Twardy
Фото: Depositphotos

Польша готова передать Украине более 200 боевых танков.

Об этом сообщили агентство Visegrad 24 со ссылкой на военных экспертов.

Как уточняется, речь идет о PT-91 Twardy, являющихся модернизированной версией советского основного танка Т-72М1. В целом Украина может получить от Польши 232 боевых машин этой модели.

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Отметим, что главной особенностью танка PT-91 является защита Twardy с использованием активной брони собственной разработки ERAWA, которая имеет 394 блока.

Они покрывают переднюю часть корпуса и башню. Эти блоки расположены практически без промежутков друг к другу. Тесты показали, что ERAWA блоки увеличивают защищенность танка на 30-70% зависимо от типа снаряда.

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