Польша готова передать Украине более 200 боевых танков PT-91 Twardy

Польша готова передать Украине более 200 боевых танков.

Об этом сообщили агентство Visegrad 24 со ссылкой на военных экспертов.

Как уточняется, речь идет о PT-91 Twardy, являющихся модернизированной версией советского основного танка Т-72М1. В целом Украина может получить от Польши 232 боевых машин этой модели.

One of Poland’s greatest military experts @wolski_jaros, writes that Poland will soon receive another batch of used Abrams from the US on top of the 250 Abrams M1A2 SEPv3 ordered.

Rumors say Poland will receive around 300 Abrams & will in exchange send its 232 PT-91 tanks to ???????? pic.twitter.com/hDW0P0Bbmy

