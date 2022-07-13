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Факты / Украина

Готовил диверсии и теракты на Одесчине: к 8 годам тюрьмы приговорили агента РФ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Готовил диверсии и теракты на Одесчине: к 8 годам тюрьмы приговорили агента РФ

Вынесен приговор российскому агенту, которого сотрудники СБУ задержали “на горячем” в начале января этого года. Он вербовал исполнителя для будущих преступлений.

В ходе следствия установлено, что агент-иностранец периодически приезжал в Украину по заданию российских спецслужб. Его кураторами были представители российской военной разведки, работающие с территории непризнанной Приднестровской молдавской республики.

Главной задачей злоумышленника было расшатывание общественно-политической ситуации в Одесской области способом проведения диверсий и террористических актов. Установлено, что он организовал поджог военного автомобиля ВСУ в Одессе в декабре 2021 года и повреждение памятного знака Героев Небесной Сотни.

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Следующими объектами агента должны стать офисы волонтерских и патриотических организаций, а также военная техника в Одесской области.

Таким образом, в преддверии полномасштабной войны в Украине российские спецслужбы хотели провести информационно-психологические спецоперации в контексте якобы “наличия на территории Одесского региона пророссийского подполья и антиукраинских настроений”.

Суд первой инстанции признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины и вынес приговор – 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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