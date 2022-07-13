Готував диверсії та теракти на Одещині: до 8 років ув’язнення засудили агента РФ

Липень, 13 в 17:33

Винесено вирок російському агенту, якого співробітники СБУ затримали “на гарячому”на початку січня цього року. Він вербував виконавця для майбутніх злочинів.

У ході слідства встановлено, що агент-іноземець періодично приїжджав в Україну за завданням російських спецслужб. Його кураторами були представники російської військової розвідки, які працюють з території невизнаної Придністровської молдовської республіки.

Головним завданням зловмисника було розхитування суспільно-політичної ситуації в Одеській області через проведення диверсій і терористичних актів. Встановлено, що він організував підпал військового автомобіля ЗСУ в Одесі у грудні 2021 року та пошкодження пам’ятного знаку Героїв Небесної Сотні.

Зараз дивляться

Читайте СБУ арештувала 2 млрд грн активів компанії російського олігарха

Наступними об’єктами агента мали стати офіси волонтерських та патріотичних організацій, а також військова техніка в Одеській області.

Таким чином, напередодні повномасштабної війни в Україні російські спецслужби хотіли провести інформаційно-психологічні спецоперації в контексті нібито “наявності на території Одеського регіону проросійського підпілля та антиукраїнських настроїв”.

Суд першої інстанції визнав агента винним за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України і виніс вирок – 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ