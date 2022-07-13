Июль, 13 в 6:37

Утром 13 июля появилась информация о прилетах в Николаевской области.

По словам очевидцев, с территории Новой Каховки Херсонской области было запущено более восьми ракет.

Сирены в Николаевской области звучали трижды за ночь.

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Перейти в укрытия людям приказали, в частности, и больше часа назад – в 05.15.

Полномасштабная война в Украине длится уже 140-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.