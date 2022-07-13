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Факты / Украина

Выпустили более 8 ракет: в Николаевской области зафиксировали прилеты

Татьяна Забожко, редактор ленты
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Выпустили более 8 ракет: в Николаевской области зафиксировали прилеты
Фото: Depositphotos

Утром 13 июля появилась информация о прилетах в Николаевской области.

По словам очевидцев, с территории Новой Каховки Херсонской области было запущено более восьми ракет.

Сирены в Николаевской области звучали трижды за ночь.

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