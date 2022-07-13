Выпустили более 8 ракет: в Николаевской области зафиксировали прилеты
Требует проверки
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Утром 13 июля появилась информация о прилетах в Николаевской области.
По словам очевидцев, с территории Новой Каховки Херсонской области было запущено более восьми ракет.
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