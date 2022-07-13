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Факти / Україна

Випустили понад 8 ракет: у Миколаївській області зафіксували прильоти

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Випустили понад 8 ракет: у Миколаївській області зафіксували прильоти
Фото: Depositphotos

Уранці 13 липня з’явилась інформація про прильоти в Миколаївській області.

За словами очевидців, із території Нової Каховки Херсонської області було запущено понад вісім ракет.

Сирени в Миколаївській області лунали тричі протягом ночі.

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