Випустили понад 8 ракет: у Миколаївській області зафіксували прильоти

Липень, 13 в 6:37

Уранці 13 липня з’явилась інформація про прильоти в Миколаївській області.

За словами очевидців, із території Нової Каховки Херсонської області було запущено понад вісім ракет.

Сирени в Миколаївській області лунали тричі протягом ночі.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 140-ву добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.