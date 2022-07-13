Випустили понад 8 ракет: у Миколаївській області зафіксували прильоти
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Уранці 13 липня з’явилась інформація про прильоти в Миколаївській області.
За словами очевидців, із території Нової Каховки Херсонської області було запущено понад вісім ракет.
Сирени в Миколаївській області лунали тричі протягом ночі.
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