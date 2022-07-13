Июль, 13 в 9:39

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете очного обучения во время войны, которая набрала 26 654 подписи.

Он отметил, что учебные заведения наделены правом автономии самоуправления, поэтому могут самостоятельно принимать решения по академическим, организационным, финансовым, кадровым и другим вопросам.

Президент напомнил, что государственную политику в сфере образования определяет Верховная Рада, а реализуют Кабмин, Минобразования и другие центральные органы исполнительной власти и местного самоуправления.

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— Областные и Киевская городская военные администрации вместе с руководителями учебных заведений обеспечивают организацию начала учебного года в зависимости от ситуации с безопасностью в каждой отдельной административно-территориальной единице, — подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть изложенные в электронной петиции предложения.

Напомним, 8 июня на сайте Офиса президента появилась петиция о запрете очного обучения во всех образовательных учреждениях до конца военного положения и боевых действий.

Автор документа назвала шесть причин, почему, по ее мнению, нельзя начинать офлайн-обучение с 1 сентября. Среди них было отсутствие укрытий во многих учебных заведениях, иногда слишком длительные воздушные тревоги, выезд значительного количества семей с детьми за границу и эмоциональное напряжение.