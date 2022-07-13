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Факти / Україна

Зеленський відповів на петицію про заборону очного навчання під час війни

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Зеленський відповів на петицію про заборону очного навчання під час війни
Фото: Depositphotos

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про заборону очного навчання під час війни, яка набрала 26 654 підписи.

Він зауважив, що заклади освіти наділені правом автономії самоврядування, тому можуть самостійно ухвалювати рішення щодо академічних, організаційних, фінансових, кадрових та інших питань.

Також президент нагадав, що державну політику у сфері освіти визначає Верховна Рада, а реалізують Кабмін, Міносвіти та інші центральні органи виконавчої влади та місцевого самоврядування.

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– Обласні та Київська міська військові адміністрації разом із очільниками закладів освіти забезпечують організацію початку навчального року залежно від безпекової ситуації в кожній окремій адміністративно-територіальній одиниці, – наголосив глава держави.

Володимир Зеленський звернувся до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції.

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Нагадаємо, 8 червня на сайті Офісу президента з’явилася петиція про заборону очного навчання у всіх освітніх закладах до кінця воєнного стану та бойових дій.

Авторка документа назвала шість причин, чому, на її думку, не можна починати офлайн-навчання з 1 вересня. Серед них була відсутність укриттів у багатьох навчальних закладах, інколи задовга тривалість повітряних тривог, виїзд значної кількості сімей з дітьми за кордон та емоційну напругу.

Джерело: Офіс президента
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