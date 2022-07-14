Июль, 14 в 8:57

Российские военные накануне попытались бомбить остров Змеиный.

Остров атаковала пара вражеских истребителей Су-27.

– Бомбы упали в море у острова, – отметили в Оперативном командовании Юг.

Кроме того, 13 июля пара российских Ка-52 нанесла три удара по украинским позициям в Херсонской области. Обошлось без потерь.

Сейчас смотрят

Не смогли оккупанты и разведать позиции ВСУ в области.

– Украинское зенитно-ракетное подразделение метко заземлило беспилотник типа Элерон-3 в Белозерской общине, а дрон-камикадзе “поймали с поличным” и уничтожили в Великоалександровской общине до того, как он нанес ущерб, – отмечают в ОК Юг.

Как отмечают в Оперативном командовании, РФ активизировала воздушную разведку и наносит авиаудары, потому что украинские военные сковали их попытки продвижения.

Поэтому российским захватчикам приходится вести боевые действия на занятом рубеже.

Напомним, что российские снаряды не в первый раз падают в море.

12 июля четыре ракеты, направленные армией РФ на Одесскую область, самоликвидировались и упали в море.

Довольно регулярны и атаки РФ на остров Змеиный.

После того, как 30 июня украинские защитники заставили российских захватчиков покинуть остров, оккупанты активизировали авиацию и начали наносить по Змеиному бомбовые удары.

В частности, на рассвете 7 июля россияне во время авиационного облета и разведки ситуации на Змеином сбросили на остров две ракеты воздушного базирования, существенно повредив причал.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 141-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК Юг