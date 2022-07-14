Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Бомбы упали в море: россияне атаковали Змеиный из истребителей Су-27

Татьяна Забожко, редактор ленты
Бомбы упали в море: россияне атаковали Змеиный из истребителей Су-27
Фото: Depositphotos

Российские военные накануне попытались бомбить остров Змеиный.

Остров атаковала пара вражеских истребителей Су-27.

– Бомбы упали в море у острова, – отметили в Оперативном командовании Юг.

Кроме того, 13 июля пара российских Ка-52 нанесла три удара по украинским позициям в Херсонской области. Обошлось без потерь.

Сейчас смотрят

Не смогли оккупанты и разведать позиции ВСУ в области.

– Украинское зенитно-ракетное подразделение метко заземлило беспилотник типа Элерон-3 в Белозерской общине, а дрон-камикадзе “поймали с поличным” и уничтожили в Великоалександровской общине до того, как он нанес ущерб, – отмечают в ОК Юг.

Как отмечают в Оперативном командовании, РФ активизировала воздушную разведку и наносит авиаудары, потому что украинские военные сковали их попытки продвижения.

Поэтому российским захватчикам приходится вести боевые действия на занятом рубеже.

Карта бойових дій довкола Херсона та Миколаєва 13 липня 2022

ISW

Напомним, что российские снаряды не в первый раз падают в море.

12 июля четыре ракеты, направленные армией РФ на Одесскую область, самоликвидировались и упали в море.

Довольно регулярны и атаки РФ на остров Змеиный.

После того, как 30 июня украинские защитники заставили российских захватчиков покинуть остров, оккупанты активизировали авиацию и начали наносить по Змеиному бомбовые удары.

В частности, на рассвете 7 июля россияне во время авиационного облета и разведки ситуации на Змеином сбросили на остров две ракеты воздушного базирования, существенно повредив причал.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 141-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК Юг

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка