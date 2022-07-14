ВСУ сбили 2 российских самолета и 3 беспилотника: потери РФ на 14 июля
Украинские военные ликвидировали за сутки около трехсот российских захватчиков.
Наибольшие потери, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, оккупанты понесли на Краматорском направлении.
В общей сложности с начала полномасштабного вторжения армия РФ потеряла ориентировочно 37 870 своих военных.
13 июля россияне недосчитались 18 танков, 20 боевых бронированных машин и 16 единиц автомобильной техники и автоцистерн.
Стало меньше у россиян также на одну артиллерийскую систему.
В небе над Украиной ВСУ сбили два самолета и три беспилотника.
Потери РФ на 14 июля 2022
- личного состава – около 37 870 (+300),
- танков ‒ 1 667 (+18),
- боевых бронированных машин – 3 852 (+20),
- артиллерийских систем – 840 (+1),
- реактивных систем залпового огня – 247,
- средств противовоздушной обороны – 109,
- самолетов – 219 (+2),
- вертолетов – 188,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 681 (+3),
- крылатых ракет – 155,
- кораблей (катеров) – 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 720 (+16),
- специальной техники – 67.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 141-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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