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Факты / Украина

ВСУ сбили 2 российских самолета и 3 беспилотника: потери РФ на 14 июля

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные ликвидировали за сутки около трехсот российских захватчиков.

Наибольшие потери, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, оккупанты понесли на Краматорском направлении.

В общей сложности с начала полномасштабного вторжения армия РФ потеряла ориентировочно 37 870 своих военных.

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13 июля россияне недосчитались 18 танков, 20 боевых бронированных машин и 16 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Стало меньше у россиян также на одну артиллерийскую систему.

В небе над Украиной ВСУ сбили два самолета и три беспилотника.

Потери РФ на 14 июля 2022

  • личного состава – около 37 870 (+300),
  • танков ‒ 1 667 (+18),
  • боевых бронированных машин – 3 852 (+20),
  • артиллерийских систем – 840 (+1),
  • реактивных систем залпового огня – 247,
  • средств противовоздушной обороны – 109,
  • самолетов – 219 (+2),
  • вертолетов – 188,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 681 (+3),
  • крылатых ракет – 155,
  • кораблей (катеров) – 15,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 720 (+16),
  • специальной техники – 67.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 141-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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