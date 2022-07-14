Июль, 14 в 10:05

Украинские военные ликвидировали за сутки около трехсот российских захватчиков.

Наибольшие потери, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, оккупанты понесли на Краматорском направлении.

В общей сложности с начала полномасштабного вторжения армия РФ потеряла ориентировочно 37 870 своих военных.

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13 июля россияне недосчитались 18 танков, 20 боевых бронированных машин и 16 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Стало меньше у россиян также на одну артиллерийскую систему.

В небе над Украиной ВСУ сбили два самолета и три беспилотника.

Потери РФ на 14 июля 2022

личного состава – около 37 870 (+300),

танков ‒ 1 667 (+18),

боевых бронированных машин – 3 852 (+20),

артиллерийских систем – 840 (+1),

реактивных систем залпового огня – 247,

средств противовоздушной обороны – 109,

самолетов – 219 (+2),

вертолетов – 188,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 681 (+3),

крылатых ракет – 155,

кораблей (катеров) – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 720 (+16),

специальной техники – 67.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 141-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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