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Факты / Украина / Общество
Юля Захарченко |
Взрывы в Харькове, Запорожье и Новой Каховке: что происходит на 141 сутки войны (онлайн)

Взрывы в Харькове, Запорожье и Новой Каховке: что происходит на 141 сутки войны (онлайн)

После ЕС обсудят седьмой пакет санкций против России. Он может быть согласован на следующей неделе.

В Иране опровергли продажу военной техники и беспилотников России.

Германия полностью прекратит закупать российские угли с 1 августа, а с 31 декабря откажется и от российской нефти.

Курс доллара впервые с 2002 года поднялся выше евро.

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00:18 - 14 июля

В результате обстрелов Бахмута в Донецкой области погиб один человек, еще пятеро жителей ранены. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

Кириленко подчеркнул, что в результате обстрела частного сектора из РСЗО Ураган повреждены около восьми домов.

Удар РФ по Бахмуту

Фото: Донецкая ОВА

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00:07 - 14 июля

Количество обстрелов Украины сократилось в десятки раз на фоне ударов ВСУ по российским складам с боеприпасами и техникой.

Фото: Генштаб ВСУ

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00:05 - 14 июля

В Луганской области российские войска усилили работу диверсионно-разведывательных групп. На блокпосты защитников выходят переодетые в форму ВСУ наемники, говорящие на украинском языке.

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