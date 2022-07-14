Взрывы в Харькове, Запорожье и Новой Каховке: что происходит на 141 сутки войны (онлайн)
После ЕС обсудят седьмой пакет санкций против России. Он может быть согласован на следующей неделе.
В Иране опровергли продажу военной техники и беспилотников России.
Германия полностью прекратит закупать российские угли с 1 августа, а с 31 декабря откажется и от российской нефти.
Курс доллара впервые с 2002 года поднялся выше евро.
В результате обстрелов Бахмута в Донецкой области погиб один человек, еще пятеро жителей ранены. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.
Кириленко подчеркнул, что в результате обстрела частного сектора из РСЗО Ураган повреждены около восьми домов.
Количество обстрелов Украины сократилось в десятки раз на фоне ударов ВСУ по российским складам с боеприпасами и техникой.
В Луганской области российские войска усилили работу диверсионно-разведывательных групп. На блокпосты защитников выходят переодетые в форму ВСУ наемники, говорящие на украинском языке.