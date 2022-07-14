Взрывы в Харькове, Запорожье и Новой Каховке: что происходит на 141 сутки войны (онлайн)

После ЕС обсудят седьмой пакет санкций против России. Он может быть согласован на следующей неделе.

В Иране опровергли продажу военной техники и беспилотников России.

Германия полностью прекратит закупать российские угли с 1 августа, а с 31 декабря откажется и от российской нефти.

Курс доллара впервые с 2002 года поднялся выше евро.