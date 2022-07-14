ЗСУ збили 2 російські літаки та 3 безпілотники: втрати РФ на 14 липня

Липень, 14 в 10:05

Українські військові ліквідували за добу близько трьох сотень російських загарбників.

Найбільших втрат, за даними Генерального штабу Збройних сил України, окупанти зазнали на Краматорському напрямку.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила орієнтовно 37 870 своїх військових.

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13 липня росіяни недорахувались 18 танків, 20 бойових броньованих машин та 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Стало менше у росіян також на одну артилерійську систему.

У небі над Україною ЗСУ збили два літаки та три безпілотники.

Втрати РФ на 14 липня 2022

особового складу – близько 37 870 (+300),

танків ‒ 1 667 (+18),

бойових броньованих машин ‒ 3 852 (+20),

артилерійських систем – 840 (+1),

реактивних систем залпового вогню – 247,

засобів протиповітряної оборони – 109,

літаків – 219 (+2),

гелікоптерів – 188,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 681 (+3),

крилатих ракет – 155,

кораблів (катерів) – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 720 (+16),

спеціальної техніки – 67.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 141-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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