Палата представителей США хочет выделить Украине $1 млрд на безопасность
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Палата представителей США приняла законопроект об оборонном бюджете на 2023 год. По его данным, в рамках Инициативы по обеспечению безопасности Украины США хотят выделить нам $1 млрд.
Он отметил, что для вступления в силу закон еще должен принять Сенат и подписать президент США Джо Байден.
– Законопроект также предусматривает борьбу с зависимостью от российской энергетики, которая требует от всех основных операционных баз в зоне ответственности Европейского командования США принятия планов по уменьшению зависимости от российской энергетики, – сказано в тексте заявления Ермака, опубликованного 15 июля в Telegram.
В частности, законопроект ставит перед Министерством обороны США задачу прекратить использование российских энергоносителей в полном объеме, требует от Генерального инспектора осуществления надзора за использованием помощи Украине, а также – отчитываться перед Конгрессом каждые 6 месяцев.
– Заложена необходимость ежеквартальных брифингов по усилиям относительно пополнения и восстановления запасов тактических ракет, предоставленных Украине США, союзниками и партнерами. Также есть требование относительно отчетов о российских зверствах в Украине, операциях, связанных с российскими “фильтрационными лагерями” и угрозах, вызванных глобальным кризисом продовольственной безопасности, – рассказал Ермак.