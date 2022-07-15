Палата представителей США хочет выделить Украине $1 млрд на безопасность

Июль, 15 в 11:43

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Палата представителей США приняла законопроект об оборонном бюджете на 2023 год. По его данным, в рамках Инициативы по обеспечению безопасности Украины США хотят выделить нам $1 млрд.

Он отметил, что для вступления в силу закон еще должен принять Сенат и подписать президент США Джо Байден.

– Законопроект также предусматривает борьбу с зависимостью от российской энергетики, которая требует от всех основных операционных баз в зоне ответственности Европейского командования США принятия планов по уменьшению зависимости от российской энергетики, – сказано в тексте заявления Ермака, опубликованного 15 июля в Telegram.

В частности, законопроект ставит перед Министерством обороны США задачу прекратить использование российских энергоносителей в полном объеме, требует от Генерального инспектора осуществления надзора за использованием помощи Украине, а также – отчитываться перед Конгрессом каждые 6 месяцев.

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