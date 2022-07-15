Палата представників США хоче виділити Україні $1 млрд на безпеку
Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Палата представників США ухвалила законопроєкт про оборонний бюджет на 2023 рік. За його даними, в рамках Ініціативи щодо безпеки України США хочуть виділити нам $1 млрд.
Він зазначив, що для набуття чинності закону його ще має ухвалити Сенат і підписати президент США Джо Байден.
– Законопроєкт також передбачає боротьбу із залежністю від російської енергетики, яка вимагає від усіх основних операційних баз у зоні відповідальності Європейського командування США ухвалення планів щодо зменшення залежності від російської енергетики, – йдеться у тексті заяви Єрмака, опублікованої 15 липня у Telegram.
Зокрема, законопроєкт ставить перед Міністерством оборони США завдання припинити використання російських енергоносіїв у повному обсязі, потребує від Генерального інспектора здійснення нагляду за використанням допомоги Україні, а також звітувати перед Конгресом кожні 6 місяців.
– Закладено необхідність щоквартальних брифінгів щодо зусиль стосовно поповнення та відновлення запасів тактичних ракет, наданих Україні США, союзниками та партнерами. Також є вимога щодо звітів про російські звірства в Україні, операції, пов’язані з російськими “фільтраційними таборами” та погрози, спричинені глобальною кризою продовольчої безпеки, – розповів Єрмак.