Палата представників США хоче виділити Україні $1 млрд на безпеку

Липень, 15 в 11:43

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Палата представників США ухвалила законопроєкт про оборонний бюджет на 2023 рік. За його даними, в рамках Ініціативи щодо безпеки України США хочуть виділити нам $1 млрд.

Він зазначив, що для набуття чинності закону його ще має ухвалити Сенат і підписати президент США Джо Байден.

– Законопроєкт також передбачає боротьбу із залежністю від російської енергетики, яка вимагає від усіх основних операційних баз у зоні відповідальності Європейського командування США ухвалення планів щодо зменшення залежності від російської енергетики, – йдеться у тексті заяви Єрмака, опублікованої 15 липня у Telegram.

Зокрема, законопроєкт ставить перед Міністерством оборони США завдання припинити використання російських енергоносіїв у повному обсязі, потребує від Генерального інспектора здійснення нагляду за використанням допомоги Україні, а також звітувати перед Конгресом кожні 6 місяців.

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