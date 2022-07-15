Июль, 15 в 10:46

С начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля российские оккупанты более 17,3 тыс. раз попали по гражданским объектам в Украине и более 300 – по военным.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире информационного телемарафона.

– В последнее время мы видели прицельные удары именно по гражданским объектам. Я специально попросил сводную информацию, сколько попаданий было в военные объекты российскими ракетами, а сколько – в гражданские. Для сравнения: с начала широкомасштабной агрессии – 17 314 ударов по гражданским объектам, и чуть более 300 поражений – по военным, – отметил он.

Енин убежден, что так воюет только тот, кто намерен уничтожать украинцев, и отметил, что на руках российских военных – кровь мирных жителей Украины.

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Говоря о Виннице, первый замминистра уточнил, что там начали свою деятельность 12 следственно-оперативных групп Нацполиции, а также представители следственных подразделений СБУ.

Он добавил, что не готов обнародовать информацию о задержании возможных корректировщиков нынешнего теракта в Виннице.

– Однако наши следователи и оперативные службы работают, и как только это позволит тайна следствия, соответствующая информация будет обнародована, – сказал Енин.

Напомним, что 14 июля россияне нанесли ракетные удары по Виннице. По меньшей мере 23 человека погибли, еще 66 – госпитализированы.

Фото: ГСЧС