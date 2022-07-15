Июль, 15 в 16:59

Служить стране и защищать ее точно не должно быть наказанием. Поэтому бездумное вручение повесток – это полная глупость.

Такое мнение высказал министр обороны Украины Алексей Резников.

– Иногда это делается как наказание за что-то – например, нарушение скоростного режима. Я точно против этого. Я считаю, что это полная глупость, потому что служить стране и защищать страну – это точно не должно быть наказанием, – заметил он.

Алексей Резников объяснил, что у каждого центра комплектации есть свой план. По его словам, доукомплектование происходит в любом случае.

Сейчас смотрят

Ведь среди украинских военных также есть и погибшие, и раненые. Кроме того, есть подразделения, которые должны отдохнуть, восстановить боеспособность. Потому, конечно, определенный набор есть.

Но министр обороны подчеркнул, что повестка не означает, что человека забрали в армию. Это означает, что нужно прийти в центр комплектации, где проверят, состоит ли он на учете, а уже после этого решат, призывать ли его сейчас или отправить в резерв.

Вопрос вручения повесток в военкомат сегодня как никогда актуален. Однако этот процесс имеет свои правила, урегулированные законодательством.

Как и где вручается повестка и можно ли от нее отказаться – читайте в материале.