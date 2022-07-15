Липень, 15 в 16:59

Служити країні і захищати її точно не має бути покаранням. Тому бездумне вручення повісток – це повна дурня.

Таку думку висловив міністр оборони України Олексій Резніков.

– Іноді це робиться як покарання за щось – наприклад, порушення швидкісного режиму. Я точно проти цього. Я вважаю, що це дурня повна, тому що служити країні й захищати країну – це точно не має бути покаранням, – зауважив він.

Олексій Резніков пояснив, що у кожного центру комплектації є свій план. За його словами, доукомплектування відбувається у будь-якому разі.

Зараз дивляться

Адже серед українських військових також є і загиблі, і поранені. Крім того, є підрозділи, які мають відпочити, відновити боєздатність. Тому, звісно, певний набір є.

Але міністр оборони наголосив, що повістка не означає, що людину забрали в армію. Це означає, що потрібно прийти в центр комплектації, де перевірять, чи перебуває вона на обліку, а вже після цього вирішать, чи призивати її зараз, чи відправити у резерв.

Питання вручення повісток до військкомату сьогодні як ніколи актуальне. Проте цей процес має свої певні правила, врегульовані законодавством.

Як та де вручається повістка і чи можна від неї відмовитися – читайте у матеріалі.