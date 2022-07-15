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Факты / Украина

Спутниковые снимки зафиксировали, что в Мариуполе появилось еще 1400 могил за полтора месяца

Валентина Чорна, редактор ленты
кладовище у Маріуполі

На Старокрымском кладбище во временно оккупированном Мариуполе с середины мая появилось еще 1400 могил.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs, опубликованные британским центром информационной устойчивости (CIR).

Следователи CIR установили, что ежемесячно в Мариуполе выкапывается в пять раз больше новых могил, чем до российского вторжения. А в период с 12 мая по 29 июня на кладбище было добавлено около 1400 новых могил.

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– Наш отчет иллюстрирует постоянное чрезвычайное давление на гражданскую жизнь в Украине, особенно на оккупированных территориях. Импровизированные погребения и рост количества могил по всей Украине, особенно на оккупированных территориях и вокруг них, являются яркой иллюстрацией количества погибших среди гражданского населения после российского вторжения, – сказал директор по расследованиям CIR Бенджамин Стрик.

Ранее стало известно, что в Мариуполе оккупанты раскапывают могилы во дворах многоэтажек.

А после эксгумации военные РФ заставляют жителей свидетельствовать о том, что погибшие якобы были убиты украинской армией.

Фото: Петр Андрющенко

Источник: The Guardian
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