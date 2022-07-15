Июль, 15 в 18:18

На Старокрымском кладбище во временно оккупированном Мариуполе с середины мая появилось еще 1400 могил.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs, опубликованные британским центром информационной устойчивости (CIR).

Следователи CIR установили, что ежемесячно в Мариуполе выкапывается в пять раз больше новых могил, чем до российского вторжения. А в период с 12 мая по 29 июня на кладбище было добавлено около 1400 новых могил.

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– Наш отчет иллюстрирует постоянное чрезвычайное давление на гражданскую жизнь в Украине, особенно на оккупированных территориях. Импровизированные погребения и рост количества могил по всей Украине, особенно на оккупированных территориях и вокруг них, являются яркой иллюстрацией количества погибших среди гражданского населения после российского вторжения, – сказал директор по расследованиям CIR Бенджамин Стрик.

Between 12 May and 29 June alone we identified there were at least 1,400 new graves added to this site, which was just one of a number of grave sites surrounding Mariupol. You can see more on this specific site in our report featured in @guardian here: https://t.co/uQzQ4IhMx7 pic.twitter.com/a1tal0Nqrr — Centre for Information Resilience (@Cen4infoRes) July 15, 2022

Ранее стало известно, что в Мариуполе оккупанты раскапывают могилы во дворах многоэтажек.

А после эксгумации военные РФ заставляют жителей свидетельствовать о том, что погибшие якобы были убиты украинской армией.

Фото: Петр Андрющенко