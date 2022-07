На Старокрымском кладбище во временно оккупированном Мариуполе с середины мая появилось еще 1400 могил.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs, опубликованные британским центром информационной устойчивости (CIR).

Следователи CIR установили, что ежемесячно в Мариуполе выкапывается в пять раз больше новых могил, чем до российского вторжения. А в период с 12 мая по 29 июня на кладбище было добавлено около 1400 новых могил.

Between 12 May and 29 June alone we identified there were at least 1,400 new graves added to this site, which was just one of a number of grave sites surrounding Mariupol. You can see more on this specific site in our report featured in @guardian here: https://t.co/uQzQ4IhMx7 pic.twitter.com/a1tal0Nqrr

— Centre for Information Resilience (@Cen4infoRes) July 15, 2022