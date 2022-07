На Старокримському кладовищі у тимчасово окупованому Маріуполі з середини травня з’явилося ще 1 400 могил.

Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs, опубліковані британським Центром інформаційної стійкості (CIR).

Слідчі CIR встановили, щомісяця у Маріуполі викопується вп’ятеро більше нових могил, ніж до російського вторгнення. А в період з 12 травня по 29 червня на цвинтарі було додано близько 1 400 нових могил.

Between 12 May and 29 June alone we identified there were at least 1,400 new graves added to this site, which was just one of a number of grave sites surrounding Mariupol. You can see more on this specific site in our report featured in @guardian here: https://t.co/uQzQ4IhMx7 pic.twitter.com/a1tal0Nqrr

— Centre for Information Resilience (@Cen4infoRes) July 15, 2022