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Факти / Україна

Супутникові знімки зафіксували, що у Маріуполі з’явилося ще 1400 могил за півтора місяця

Валентина Чорна, редакторка стрічки
кладовище у Маріуполі

На Старокримському кладовищі у тимчасово окупованому Маріуполі з середини травня з’явилося ще 1 400 могил.

Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs, опубліковані британським Центром інформаційної стійкості (CIR).

Слідчі CIR встановили, щомісяця у Маріуполі викопується вп’ятеро більше нових могил, ніж до російського вторгнення. А в період з 12 травня по 29 червня на цвинтарі було додано близько 1 400 нових могил.

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– Наш звіт ілюструє постійний надзвичайний тиск на цивільне життя в Україні, особливо на окупованих територіях. Імпровізовані поховання та зростання кількості могил по всій Україні, особливо на окупованих територіях і навколо них, є яскравою ілюстрацією кількості загиблих серед цивільного населення після російського вторгнення, – сказав директор з розслідувань CIR Бенджамін Стрік.

Раніше стало відомо, що у Маріуполі окупанти розкопують могили у дворах багатоповерхівок.

А після ексгумації військові РФ змушують мешканців свідчити, що загиблі нібито були вбиті українською армією.

Фото: Петро Андрющенко

Джерело: The Guardian
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