Липень, 15 в 18:18

На Старокримському кладовищі у тимчасово окупованому Маріуполі з середини травня з’явилося ще 1 400 могил.

Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs, опубліковані британським Центром інформаційної стійкості (CIR).

Слідчі CIR встановили, щомісяця у Маріуполі викопується вп’ятеро більше нових могил, ніж до російського вторгнення. А в період з 12 травня по 29 червня на цвинтарі було додано близько 1 400 нових могил.

Зараз дивляться

– Наш звіт ілюструє постійний надзвичайний тиск на цивільне життя в Україні, особливо на окупованих територіях. Імпровізовані поховання та зростання кількості могил по всій Україні, особливо на окупованих територіях і навколо них, є яскравою ілюстрацією кількості загиблих серед цивільного населення після російського вторгнення, – сказав директор з розслідувань CIR Бенджамін Стрік.

Between 12 May and 29 June alone we identified there were at least 1,400 new graves added to this site, which was just one of a number of grave sites surrounding Mariupol. You can see more on this specific site in our report featured in @guardian here: https://t.co/uQzQ4IhMx7 pic.twitter.com/a1tal0Nqrr — Centre for Information Resilience (@Cen4infoRes) July 15, 2022

Раніше стало відомо, що у Маріуполі окупанти розкопують могили у дворах багатоповерхівок.

А після ексгумації військові РФ змушують мешканців свідчити, що загиблі нібито були вбиті українською армією.

Фото: Петро Андрющенко