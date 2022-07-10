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Факти / Україна

У Маріуполі окупанти розкопують могили у дворах багатоповерхівок

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
могила у Маріуполі

У Маріуполі російські окупанти поновили ексгумацію тіл із поховань у дворах багатоповерхівок.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. 

– Окупанти поновили ексгумацію по дворах багатоповерхівок. Перші – в районі пр. Свободи. Тепер ексгумацію проводить слідчий комітет РФ. Трупи викопують, поміщають в пластикові пакети і автівкою Груз 200 вивозять прямо в Старий Крим. Там вже навалом в братську могилу, – розповів він.

Андрющенко зазначив, що після ексгумації військові РФ допитують мешканців щодо подробиць гибелі маріупольців. А потім змушують свідчити, що загиблі нібито були вбиті українською армією. 

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Раніше стало відомо, що кількість масових поховань у селищі Старий Крим біля Маріуполя збільшилась удвічі порівняно з початком травня. За даними міської ради, загалом там може бути поховано понад 15 тис. містян.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Фото: Петро Андрющенко

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