Ребенок родился в монастыре: из Святогорской лавры эвакуировали семью и двух пожилых людей

Июль, 16 в 21:45

С территории Святогорской Лавры удалось эвакуировать группу мирных жителей. Это семья, укрывающаяся в стенах Лавры от постоянных артиллерийских обстрелов со стороны оккупантов: отец, мать и трое детей. При этом самый младший ребенок родился на территории Лавры несколько дней назад. Также смогла уехать пара пожилых людей – мужчина и женщина.

Сейчас все они находятся на подконтрольной Украине территории и получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

— Украина продолжает работать над установлением режима прекращения огня и организацией гуманитарного коридора в Святогорскую Лавру. На ее территории находится до 600 мирных жителей, из которых более 50 детей, в том числе 4 младенца, — говорится в сообщении ГУР.

Сейчас смотрят

Напомним, что 1 июня территория Святогорской Лавры подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны российских оккупационных войск. В результате обстрела погибли архимандрит Галактион, монах Аристоклий и монахиня Варвара. Несколько священников получили тяжелые ранения.

Источник: ГУР МО

Фото: ГУР Минобороны Украины/скрин с видео