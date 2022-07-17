Окупанти зазнали втрат і відступили: ЗСУ завадили просуванню РФ на двох напрямках

Липень, 17 в 7:49

Українські захисники завадили просуванню російських окупантів одразу на двох напрямках на Сході.

Зокрема, не увінчалися успіхом для росіян штурмові дії в районі Івано-Дар’ївки на Слов’янському напрямку.

Дали рішучу відсіч ворогові Збройні сили України під час намагання просунутись в напрямку Верхньокам’янки. Росіяни, зазнавши втрат, відійшли.

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Окупанти обстріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Дібрівного, Микільського, Подолівки, Мазанівки, Адамівки, Чепіля, Краснопілля та Курульки, а зі ствольної та реактивної артилерії – цивільну та військову інфраструктуру поблизу Закітного, Григорівки, Тетянівки, Званівки, Міньківки, Райгородка та інших.

До повітряної розвідки із застосуванням безпілотника оперативно-тактичного рівня російські військові вдавалися неподалік Званівки, Федорівки й Серебрянки.

Під ворожим вогнем перебували українські позиції в районах населених пунктів Новолуганське, Берестове, Білорогівка, Вершина, Виїмка, Суха Балка, Олександропіль та територія Вуглегірської ТЕС на Бахмутському напрямку.

Завдали окупанти і ракетно-авіаційних ударів неподалік Соледара, Покровського та Світлодарська.

Однак українські військові грамотно відбили чергову спробу розвідки боєм поблизу Берестового та Білогорівки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 144-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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