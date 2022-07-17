Окупанти зазнали втрат і відступили: ЗСУ завадили просуванню РФ на двох напрямках
Українські захисники завадили просуванню російських окупантів одразу на двох напрямках на Сході.
Зокрема, не увінчалися успіхом для росіян штурмові дії в районі Івано-Дар’ївки на Слов’янському напрямку.
Дали рішучу відсіч ворогові Збройні сили України під час намагання просунутись в напрямку Верхньокам’янки. Росіяни, зазнавши втрат, відійшли.
Окупанти обстріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Дібрівного, Микільського, Подолівки, Мазанівки, Адамівки, Чепіля, Краснопілля та Курульки, а зі ствольної та реактивної артилерії – цивільну та військову інфраструктуру поблизу Закітного, Григорівки, Тетянівки, Званівки, Міньківки, Райгородка та інших.
До повітряної розвідки із застосуванням безпілотника оперативно-тактичного рівня російські військові вдавалися неподалік Званівки, Федорівки й Серебрянки.
Під ворожим вогнем перебували українські позиції в районах населених пунктів Новолуганське, Берестове, Білорогівка, Вершина, Виїмка, Суха Балка, Олександропіль та територія Вуглегірської ТЕС на Бахмутському напрямку.
Завдали окупанти і ракетно-авіаційних ударів неподалік Соледара, Покровського та Світлодарська.
Однак українські військові грамотно відбили чергову спробу розвідки боєм поблизу Берестового та Білогорівки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 144-ту добу.
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