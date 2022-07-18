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Факти / Україна

Українці ніколи це не сприймуть: Зеленський про рішення Канади передати турбіни для Північного потоку

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Українці ніколи це не сприймуть: Зеленський про рішення Канади передати турбіни для Північного потоку

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці не приймуть рішення Канади передати турбіни для Північного потоку.

– Говорив сьогодні з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Звичайно, ми обговорили нашу співпрацю, і я подякував йому, подякував Канаді за підтримку. Але окремо зазначив, що українці ніколи не сприймуть рішення Канади щодо турбіни для Північного потоку, яку вирішено передати Німеччині фактично, порушуючи санкційний режим, – сказав він у відеозверненні 17 липня.

Зеленський зазначив, що питання не просто про турбіну, це питання щодо дотримання санкцій.

– Якщо зараз буде одне порушення, то лише питання часу, коли будуть і наступні. Росія спеціально це робить, шантажуючи газом і провокуючи порушення санкцій, – каже Зеленський.

На його думку, “є достатньо шляхів для транзиту російського газу до Європи і кожна країна повинна зберігати принциповість”.

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