Командиры РФ вторглись в Украину с картами прошлого века – СБУ

Июль, 18 в 15:02

Служба безопасности Украины сообщает, что российские командиры использовали для вторжения топографические карты Украины прошлого века – 1969 года.

Об этом свидетельствуют документы, которые СБУ изъяла у захватчиков на месте временно оккупированных районов Харьковской области.

– В частности, на документах российского мотострелкового батальона 138-й гвардейской мотострелковой бригады информация не обновлялась не менее 53 лет, – говорится в сообщении СБУ, опубликованном 18 июля.

Как уточняется, на картах агрессоров полностью отсутствует Салтовский жилмассив Харькова, который застраивался с начала 70-х годов прошлого века.

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Не показаны Травянское и Муромское водохранилища, построенные в 70-е годы.

При этом государственную границу между Украиной и Россией нарисовали шариковой ручкой, потому что на картах тогда ее не было.