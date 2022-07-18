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Факти / Україна

Командири РФ вторглися до України з картами минулого століття – СБУ

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Командири РФ вторглися до України з картами минулого століття – СБУ
Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомляє, що російські командири використали для вторгнення топографічні карти України минулого століття – 1969 року.

Про це свідчать документи, які СБУ вилучила у загарбників на місці тимчасово окупованих районів Харківської області.

– Зокрема, на документах російського мотострілецького батальйону 138-ї гвардійської мотострілецької бригади інформація не оновлювалася щонайменше 53 роки, – йдеться у повідомленні СБУ, опублікованому 18 липня.

Як уточнюється, на картах агресорів повністю відсутній Салтівський житловий масив Харкова, який забудовувався з початку 70-х років минулого століття.

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Не показані Трав’янське та Муромське водосховища, збудовані у 70-ті роки.

При цьому державний кордон між Україною та Росією намалювали кульковою ручкою, бо на картах тоді його не було.

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Джерело: СБУ
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