Командири РФ вторглися до України з картами минулого століття – СБУ

Липень, 18 в 15:02

Служба безпеки України повідомляє, що російські командири використали для вторгнення топографічні карти України минулого століття – 1969 року.

Про це свідчать документи, які СБУ вилучила у загарбників на місці тимчасово окупованих районів Харківської області.

– Зокрема, на документах російського мотострілецького батальйону 138-ї гвардійської мотострілецької бригади інформація не оновлювалася щонайменше 53 роки, – йдеться у повідомленні СБУ, опублікованому 18 липня.

Як уточнюється, на картах агресорів повністю відсутній Салтівський житловий масив Харкова, який забудовувався з початку 70-х років минулого століття.

Зараз дивляться

Не показані Трав’янське та Муромське водосховища, збудовані у 70-ті роки.

При цьому державний кордон між Україною та Росією намалювали кульковою ручкою, бо на картах тоді його не було.