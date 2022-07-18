Командири РФ вторглися до України з картами минулого століття – СБУ
Служба безпеки України повідомляє, що російські командири використали для вторгнення топографічні карти України минулого століття – 1969 року.
Про це свідчать документи, які СБУ вилучила у загарбників на місці тимчасово окупованих районів Харківської області.
– Зокрема, на документах російського мотострілецького батальйону 138-ї гвардійської мотострілецької бригади інформація не оновлювалася щонайменше 53 роки, – йдеться у повідомленні СБУ, опублікованому 18 липня.
Як уточнюється, на картах агресорів повністю відсутній Салтівський житловий масив Харкова, який забудовувався з початку 70-х років минулого століття.
Не показані Трав’янське та Муромське водосховища, збудовані у 70-ті роки.
При цьому державний кордон між Україною та Росією намалювали кульковою ручкою, бо на картах тоді його не було.