Июль, 18 в 14:26

“У россиян заканчиваются ракеты”, “Харьков не защищен”, и “российская армия скоро его оккупирует” – такие месседжи активно раскручиваются в соцсетях. Горожане нервничают, ведь чуть ли не каждую ночь город обстреливается ракетами, днем враг бьет из РСЗО, и в состоянии постоянного стресса трудно разобраться, где правда, а где враг использует психологическое оружие.

Факты ICTV расспросили у военного эксперта Сергея Грабского, представителя Воздушных Сил Украины Юрия Игната и взрывотехника ГСЧС Игоря Овчарука, что из самых популярных слухов является правдой, а что кремлевским фейком, сходили на ракетное “кладбище” и посмотрели, чем бьют по Харькову россияне, и реально ли защититься от ракет.

Начальник части гуманитарного разминирования ГСЧС Украины Игорь Овчарук показал впечатляющее “кладбище” остатков российских ракет, которые враг выпустил по Харькову только за последний месяц. По его словам, то, что было за всю полномасштабную войну, – уже вывезли, иначе гора ракетных остатков была бы в десять раз больше.

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В частности, есть случаи использования войсками РФ ракет Калибр и ракетных комплексов Искандер. Последние должны использоваться по военным объектам, однако российские оккупанты используют их по гражданской инфраструктуре. Кроме того, враг открывал огонь из реактивных систем залпового огня Ураган и Смерч.

– В последние дни есть ракеты С-300. Это комплекс, предназначенный для поражения воздушных целей. Но есть случаи использования Россией С-300 по наземным целям. С-300 – это осколочные элементы, поражающие противника, либо ракету, либо самолет. Зачем его запускают по наземным целям – непонятно. Есть угроза для мирного населения, потому что много осколочных элементов, которые проникают далеко. С начала войны Харьков полностью обстреливался Смерчами и Торнадо, которые несут кассетные элементы, и их было очень много, — рассказал Игорь Овчарук.

Он объяснил, что боевые кассетные элементы после раскрытия в воздухе падают на землю и поражают живую силу и легкобронированную технику.

– Сейчас Грады пока не долетают до Харькова, потому что линия огня переместилась. Но есть случаи, когда используются Ураганы, Смерчи, Торнадо. Разница только в калибрах и массе взрывчатого вещества или в количестве кассетных элементов, которые они переносят, – заявил Овчарук.

По его словам, российские РСЗО достигают Харькова, поскольку город расположен близко к границе с РФ.

Спикер командования Воздушных Сил Украины Юрий Игнат, в свою очередь, объяснил, что С-300, из которого враг в последнее время бьет по Харькову, – это зенитно-ракетный комплекс средней дальности. Выпущенная из него ракета может попадать в воздушные цели, прежде всего на дистанции до 70 км.

Указанный комплекс находится на вооружении как Вооруженных Сил Украины, так и российских оккупантов.

– Кроме С-300, они имеют большую линейку, потому что являются производителем этого комплекса: это С-400, есть разработки уже С-500. Они имеют три линейки Бук М1, М2, М3, также Панцирь и другие. Применяют они эти ракеты, по данным наших коллег из Сухопутных войск из Николаева, в течение двух недель. Дивизион С-300 работает по наземным целям. Так же и по Харькову уже подтверждена информация, что противник использует именно эти комплексы противовоздушной обороны для ударов по наземным целям. Комплекс С-300 без проблем может наносить удары как по воздушным, так и по наземным и надводным целям, — отметил Игнат.

По его словам, разрушительная сила С-300 является меньшей по сравнению с Искандером, но тоже значительной: из комплекса можно сбить самолет. Игнат подчеркнул, что враг сознательно использует подобное оружие против мирных украинцев, поскольку его цель – как можно больше жертв и разрушений.

– Помните, как оккупанты поразили MH-17 Боинг? Правда, это была ракета Бук, но принцип тот же: она подрывается рядом с самолетом, и на сотни метров образуется огромное облако поражающих элементов. Они прошивают насквозь обшивку самолета. Здесь ракета работает по земле, и понятно, что цель оккупантов – поразить как можно больше жителей, мирного населения. Потому что значительных разрушений эта ракета инфраструктуре не нанесет, но гражданских может пострадать много от поражающих элементов зенитной ракеты, — проинформировал Юрий Игнат.

Он уточнил, что российские захватчики выпускают по территории Украины все, что есть на складах: как устаревшее вооружение, так и новейшее.

– Понятно, что у них есть новые комплексы, которыми они не будут жертвовать, просто их использовать по наземным целям, потому что ракеты имеют определенную стоимость, они стоят миллионы. Поэтому, имея избыток таких ракет, как зенитные С-300, они их и используют по наземным целям, возможно, экономя более дорогостоящие ракеты, такие как Искандер, авиационные ракеты класса воздух-поверхность, которые они используют по нам из самолетов, — сообщил спикер командование Воздушных сил Украины.

Как объяснил Юрий Игнат, ракеты Искандер достаточно тяжело сбить теми средствами ПВО, которые сейчас находятся на вооружении Вооруженных сил Украины.

В частности, Искандер – баллистическая ракета, которая летит фактически в космос, а оттуда на огромной скорости 8 800 км в час спускается к своей цели. Она очень разрушительна, и сбить ее очень тяжело: должны быть благоприятные условия для этого, нужно осуществить точные подсчеты. Кроме того, важно мастерство экипажей зенитно-ракетных войск для обнаружения, захвата и уничтожения ракеты.

Игнат добавил, что случаи сбития российских ракет Искандер были, но их, к сожалению, “не так много, как хотелось бы”.

– Да, были случаи сбития Искандеров, но это очень трудная цель для существующих средств ПВО, которые есть у нас на вооружении. Зенитные ракеты (С-300, – Ред.) тоже можно сбивать, но мы должны понимать, что зенитные ракеты должны сбивать зенитные ракеты. Ракета должна обладать определенными тактико-техническими характеристиками, чтобы догнать и на встречном курсе сбить подобную ей по классу ракету, — рассказал он.

В настоящее время Украина ожидает поставок современных систем ПВО – зенитно-ракетных комплексов NASAMS и IRIS-T, которые способны сбивать ракеты оперативно-тактических комплексов. Тогда, по словам Игната, появится возможность надежно защитить крупные города, стратегические объекты, атомные электростанции.

Комментируя слухи в соцсетях, что Харьков якобы незащищен от ударов РФ, он отметил, что их, прежде всего, разгоняют в Telegram-каналах российские агенты влияния. Это вражеские информационно-психологические операции.

– Эта информация совершенно не соответствует действительности. Понятно, что столица сегодня защищена лучше, потому что там находятся органы госвласти, оборонные предприятия и многое другое. Собственно, столица и являлась целью номер один для оккупантов. Остальные крупные города тоже охраняются, не менее интенсивно, не менее усиленно действует ПВО. Это касается и Харькова, и Одессы, и Николаева, где работает ПВО. Возможно, у людей такие мысли возникают, потому что постоянно идут обстрелы из РСЗО – Град, Ураган, Смерч, против которых наша ПВО не может работать. Это реактивный боеприпас, который летит очень быстро, и запускают его с земли машинами. Однако ПВО есть! Если бы ПВО не работала и не прикрывала те города, то мы бы увидели такие ужасные вещи, как было в Мариуполе, когда он был окружен оккупантами, и их самолеты Ту-22М и другие бомбами свободного падения по 200 кг и более, по 500 кг разрушали и смели с лица земли этот город. Так что ПВО есть, она работает, и надеемся, что она будет усиливаться западными современными образцами, которые выгонят оккупантов с оккупированных территорий, — подчеркнул Игнат.

Он добавил, что, кроме NASAMS и IRIS-T, Украина в дальнейшем ожидает Patriot – один из лучших американских зенитных ракетных комплексов.

То, что Харьков достаточно хорошо защищен от обстрелов РФ, подтвердил Фактам ICTV и военный эксперт Сергей Грабский.

– Харьков достаточно хорошо защищен, нужно просто понимать, что не существует в мире системы противовоздушной или противоракетной обороны, которая гарантирует 100% отражение удара. Если мы говорим о Виннице, то попавшие ракеты, то была часть ракет, которые были выпущены по Виннице, и они нанесли ущерб. Нельзя сказать, что Винница не была защищена. Также и Харьков – нельзя сказать, что он не защищается, — отметил он.

Эксперт объяснил, что российские войска запускали по Харькову ракеты дальнего действия Искандер, которые били с большого расстояния. А комплексы С-300 оккупанты используют как “оружие террора” для поражения наземных целей. Говорить о том, что РФ начала использовать С-300 из-за дефицита других ракет, по словам Грабского, нельзя.

– Принцип действия ракет противовоздушной обороны, таких как С-300 или С-400 – это наличие большого количества осколков. То есть, когда она взрывается, выдает колоссальное количество осколков, создается облако осколков, которое наносит очень много поражений. Именно поэтому противник использует их против наземных целей. Сказать, что у них такой уж страшный дефицит с ракетами – нет такого нет. Мы видим ежедневные тревоги по всем направлениям, по всей территории Украины. Противник бьет из того, что он может получить, что он имеет сейчас. И это не значит, что если он сегодня забросил ракету С-300, то завтра он не ударит Искандером, нет, – рассказал эксперт.

Как отметил Грабский, интенсивность обстрелов Харькова объясняется тем, что враг, пытаясь отодвинуть ВСУ от российско-украинской границы, хочет продвинуться поближе. И сейчас войска РФ достигли того предела, когда они могут запускать ракеты систем залпового огня небольшой дальности – Ураганы и Смерчи, которые также наносят достаточно большой вред городу.

В то же время военный эксперт подчеркнул, что захватить Харьков враг не способен.

– В комбинации с С-300 эти ракеты и являются таким средством террора. Мы видим, что идет тотальное разрушение квартала за кварталом, город разрушается. И именно в этом состоит цель противника. Потому что взять теми силами и средствами, которые у него есть, Харьков невозможно. Это нонсенс, и такого не произошло в марте, когда войска РФ имели определенные преференции, такие как внезапность удара и массированность сил. Сейчас враг таких преференций не имеет, и, соответственно, они не могут совершить захват (города, – Ред.). Но они могут наносить террористические удары, и именно это их цель. Для нанесения таких террористических ударов как раз подходят ракеты С-300, потому что они наносят меньше вреда военным, но очень много вреда гражданскому населению, не имеющему средств индивидуальной защиты, таких как каска и шлем, – проинформировал эксперт.

По словам Грабского, сбивать ракеты типа Искандер или Точка-У сложно, но возможно. Они обладают высокой скоростью полета, и если их запускают из Белгородской области РФ, времени “на засечку” этих объектов очень мало. Что касается РСЗО, они имеют несколько иную природу применения и их очень трудно перехватить. Снаряды из РСЗО выпускаются массированно, залпами.

Именно поэтому реактивные системы залпового огня представляют большую угрозу населению, и войска РФ пытаются продвинуться поближе в Харьковской области, чтобы наносить более мощные террористические удары по мирным украинцам.

– Сбивать их (снаряды из РСЗО, — Ред.) очень сложно, для этого существует другая система. Но та система так же не действует у нас. Все почему молятся на тот Железный купол (израильскую систему ПВО, — Ред.), не понимая сути применения системы. Да, это противоракетная система, рассчитанная на сбивание единичных ракет, выпускаемых со стационарных позиций против стационарных объектов с относительно большого расстояния. Эти объекты не прицельны, и они летят с невысокой скоростью, потому что это ракеты типа Катюша или Партизан П, который можно сбивать в одиночку. Железный купол не рассчитан на такую интенсивность огня, он одинокие ракеты может сбивать. А когда идет лавина этих ракет, перехватить очень сложно, – рассказал военный эксперт.

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Сергей Грабский подчеркнул, что оружия, которое может защитить от таких террористических ударов, которые осуществляет Россия по территории Украины, в частности по Харькову, в общем не существует. А потому все, что могут сделать украинские войска, – пытаться оттеснить врага как можно дальше от города. В то же время, жители Харькова должны находиться в укрытиях во время объявления воздушной тревоги.

– В отличие от Калибра, Искандера, удары, наносимые С-300 или ракетами систем залпового огня, не столь глубокие и мощные. Они рассчитаны на поражение живой силы, поэтому воронка от них не очень большая, и можно спрятаться в укрытии каком-нибудь. Конечно, это не гарантирует 100% спасение, просто можно оказаться в неправильном месте в неправильное время. Все же вероятность того, что можно уберечься, выше, — заметил эксперт.

Объяснил Сергей Грабский и то, почему украинским силам ПВО удается сбивать не все российские ракеты. По его словам, многое зависит от того, с какой интенсивностью они летят. К примеру, в Виннице из шести ракет четыре были сбиты, но две долетели.

– Каждая система ПВО имеет предел своей эффективности, и этот предел вкладывается всего в 30-40%. То есть из 10 ракет мы можем сбить четыре, максимум пять. А пять ракет долетит. И здесь такая же ситуация. Это речь о крупноразмерных ракетах. Ракета для Смерча, Урагана физически меньше, и когда идет волна ракет, ни машина, ни человек не может перехватить, – рассказал эксперт.

Он уточнил, что единственный способ борьбы – уничтожение пусковых установок. В частности, американские системы Patriot и другие подобные рассчитаны на большие цели: речь идет об оперативно-тактических ракетах, самолетах и вертолетах.

По мнению эксперта, Украина может наносить удары по пусковым установкам РФ “куда угодно, как угодно”, лишь бы у ВСУ были средства, которые позволяли бы это делать.

– Если летит самолет, мы сбиваем самолет, потому что понимаем, что каждую бомбу сбить в воздухе не сможем. Так же и с ракетами мы просто физически не можем перехватить. В мире не существует эффективного оружия, которое могло бы бороться с этой проблемой. Ни у кого не вызывает никаких моральных сомнений в вероятности применения нашего оружия, если оно дотягивается до военных объектов, если это сохраняет жизнь и здоровье наших с вами сограждан. И ни один военный трибунал не будет осуждать нас за то, что мы спасаем жизнь и здоровье своих граждан, – убежден Грабский.

По словам эксперта, у россиян осталось не очень много ракет по сравнению с их запасами, которые были до начала полномасштабной войны.

– Относительно наших запасов – этих ракет катастрофически много. Относительно того, что у них было до этого, – их не очень много. При этом мы знаем, что мощности, с учетом войны, по производству таких ракет достаточно невелики. В мирное время Россия могла изготовить 10-15 Искандеров в год, примерно 20-30 Калибров в год. Пусть они сейчас даже удвоят эти планы, то есть мы говорим о двух десятках Искандеров. Но два десятка Искандеров – это два дня войны. То же самое о Калибрах, – объяснил Грабский.

В то же время эксперт напомнил, что у РФ очень много старого оружия, менее точного, но “более террористически опасного”.

– Этим оружием даже им самим очень тяжело прицелиться по какому-то конкретному объекту, чтобы поразить его. Если применять это оружие против мирного населения, против города, куда не нужно прицеливаться, а оружие содержит в некоторых вариантах, таких как Х-22, около 1 тыс. кг только взрывчатого вещества, вы можете себе представить, какие последствия попадания этого оружия, этой ракеты в жилой дом, например? Он просто разрушится, схлопывается, как мы видим в Часовом Яру. Там другие ракеты применялись, но мы видим, к чему это приводит, и дом просто складывается, – отметил Грабский.