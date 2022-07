Россия укрепляет оборонительные позиции на оккупированных территориях Юга Украины. Происходит перемещение живой силы, техники и оборонных запасов между Мариуполем и Запорожьем и в Херсоне.

Российские силы в Мелитополе также усиливают меры безопасности. Об этом сообщает британская разведка.

Разведчики отмечают, что украинские силы оказывают давление на российскую оборонную линию в Херсонской области уже больше месяца. Кроме того, недавние политические заявления президента Украины Владимира Зеленского предупреждают о предстоящих наступательных операциях, чтобы вытеснить Россию с территорий, которые она сейчас контролирует.

