На фоне заявлений о деоккупации Юга РФ укрепляет оборонительные позиции – британская разведка
Россия укрепляет оборонительные позиции на оккупированных территориях Юга Украины. Происходит перемещение живой силы, техники и оборонных запасов между Мариуполем и Запорожьем и в Херсоне.
Российские силы в Мелитополе также усиливают меры безопасности. Об этом сообщает британская разведка.
Разведчики отмечают, что украинские силы оказывают давление на российскую оборонную линию в Херсонской области уже больше месяца. Кроме того, недавние политические заявления президента Украины Владимира Зеленского предупреждают о предстоящих наступательных операциях, чтобы вытеснить Россию с территорий, которые она сейчас контролирует.
– Российские оборонные действия, вероятно, являются ответом на ожидаемое украинское наступление, а также на поражение ВСУ командных пунктов, узлов материально-технического обеспечения и скоплений войск россиян. Учитывая давление на россиян, ситуацию на Юге на фоне дальнейшей борьбы за Донбасс, российские командиры серьезно относятся к угрозе, — отмечают в разведке.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 17 July 2022
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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/7MQE7lJlqH
— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) July 17, 2022
Напомним, на днях министр обороны Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский приказал ВСУ деоккупировать прибрежные районы на Юге Украины.