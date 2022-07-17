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Факты / Украина

На фоне заявлений о деоккупации Юга РФ укрепляет оборонительные позиции – британская разведка

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
На фоне заявлений о деоккупации Юга РФ укрепляет оборонительные позиции – британская разведка
Фото: Генштаб ВСУ

Россия укрепляет оборонительные позиции на оккупированных территориях Юга Украины. Происходит перемещение живой силы, техники и оборонных запасов между Мариуполем и Запорожьем и в Херсоне.

Российские силы в Мелитополе также усиливают меры безопасности. Об этом сообщает британская разведка.

Разведчики отмечают, что украинские силы оказывают давление на российскую оборонную линию в Херсонской области уже больше месяца. Кроме того, недавние политические заявления президента Украины Владимира Зеленского предупреждают о предстоящих наступательных операциях, чтобы вытеснить Россию с территорий, которые она сейчас контролирует.

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– Российские оборонные действия, вероятно, являются ответом на ожидаемое украинское наступление, а также на поражение ВСУ командных пунктов, узлов материально-технического обеспечения и скоплений войск россиян. Учитывая давление на россиян, ситуацию на Юге на фоне дальнейшей борьбы за Донбасс, российские командиры серьезно относятся к угрозе, — отмечают в разведке.

Напомним, на днях министр обороны Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский приказал ВСУ деоккупировать прибрежные районы на Юге Украины.

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