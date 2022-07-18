Липень, 18 в 15:20

У Херсонській області російські окупанти передислоковують та маскують свої позиції серед житла місцевих мешканців. Тим самим вони намагаються використати мирних українців як живий щит проти ударів Збройних сил України.

Про це поінформувала сьогодні на брифінгу керівниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

Коментуючи загальну ситуацію в регіоні, вона зазначила, що на Херсонщині наразі є проблеми з комунікаціями: зв’язком, електрикою, водою та газом.

Зараз дивляться

– Ситуація в багатьох селах дуже критична, оскільки багато будинків розбиті, уражено об’єкти соціальної інфраструктури. А це означає, що ускладнено надання медичної допомоги, і товарів першої необхідності немає. Водночас, окупанти бачать результативність нашої роботи, зокрема ракетно-артилерійських підрозділів, і намагаються розташувати свої підрозділи, передислокувати свої місця базування ближче і щільніше в райони проживання мирного населення, щоб як завжди використовувати їх як живий щит, – наголосила Гуменюк.

Вона також підтвердила, що українські військові поцілили по складу боєприпасів в окупованій Новій Каховці. За словами Гуменюк, аналогічно відбулося влучання в склад військ РФ у ще одному окупованому районі області.

– Так, не тільки в Новій Каховці. Ще в одному окупованому районі Херсонщини також влучено в склад боєприпасів. І це вже така вдала і стала практика наших підрозділів, які працюють на випередження. Тобто б’ють по тилах так, щоб потім не було чим ворогу атакувати наші позиції. Це дійсно влучання, і воно результативне. І це не лише підриває логістичну складову ворога, а й деморалізує війська (РФ, – Ред.), – зазначила Гуменюк.

Днями в ОК Південь поінформували, що українські війська мають “певні здобутки” на Півдні України, проте їм необхідно закріпитися на територіях.

А в британській розвідці повідомляли, що Росія намагається зміцнювати оборонні позиції на окупованих територіях Півдня України. Спостерігається переміщення живої сили, техніки та оборонних запасів між Маріуполем і Запоріжжям та в Херсоні.

Джерело: Media Center Ukraine