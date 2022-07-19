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Факты / Украина

Оккупанты обустроили морг и вывозят зерно в РФ: что происходит в оккупированной Боровой

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Ізюмське Борівської громади Ізюмського району Харківської област

На территории одного из сельскохозяйственных предприятий временно оккупированной Боровской ОТГ Харьковской области российские оккупанты обустроили морг, куда свозят трупы своих военных.

Об этом сообщил Боровский поселковый совет.

– Количество трупов постоянно увеличивается, поскольку россияне ежедневно теряют своих солдат в боях как в соседних Луганской и Донецкой областях, так и в тылу захваченных территорий, – отметили в поселковом совете.

По их информации, кроме гривны и рубля для расчетов в оккупированной общине начали использовать дизтопливо и бензин. Именно топливом российские военные охотно рассчитываются с местными жителями за самогон, продукты и другие вещи.

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Также оккупанты продолжают вывозить зерно прошлогоднего урожая на территорию РФ. Иногда они делают это без согласования с собственниками и даже без ведома оккупационной временной военной администрации.

— Оккупационные власти настаивают на том, чтобы руководители фермерских хозяйств и предприниматели оформляли в Купянске временные патенты для ведения предпринимательской деятельности. Так россияне пытаются контролировать процесс продажи зерна и получать из этого доход, — добавили они.

Отметим, что в Херсонской области российские войска умышленно и целенаправленно уничтожают урожай, обстреливая зажигательными снарядами сельскохозяйственные угодья. Поэтому на полях возникают масштабные пожары, которые очень трудно потушить.

Фото: Боровский поселковый совет

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