Июль, 18 в 22:00

На территории одного из сельскохозяйственных предприятий временно оккупированной Боровской ОТГ Харьковской области российские оккупанты обустроили морг, куда свозят трупы своих военных.

Об этом сообщил Боровский поселковый совет.

– Количество трупов постоянно увеличивается, поскольку россияне ежедневно теряют своих солдат в боях как в соседних Луганской и Донецкой областях, так и в тылу захваченных территорий, – отметили в поселковом совете.

По их информации, кроме гривны и рубля для расчетов в оккупированной общине начали использовать дизтопливо и бензин. Именно топливом российские военные охотно рассчитываются с местными жителями за самогон, продукты и другие вещи.

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Также оккупанты продолжают вывозить зерно прошлогоднего урожая на территорию РФ. Иногда они делают это без согласования с собственниками и даже без ведома оккупационной временной военной администрации.

— Оккупационные власти настаивают на том, чтобы руководители фермерских хозяйств и предприниматели оформляли в Купянске временные патенты для ведения предпринимательской деятельности. Так россияне пытаются контролировать процесс продажи зерна и получать из этого доход, — добавили они.

Отметим, что в Херсонской области российские войска умышленно и целенаправленно уничтожают урожай, обстреливая зажигательными снарядами сельскохозяйственные угодья. Поэтому на полях возникают масштабные пожары, которые очень трудно потушить.

Фото: Боровский поселковый совет