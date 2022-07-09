Июль, 09 в 13:28

В Херсонской области российские войска умышленно и целенаправленно уничтожают урожай, обстреливая зажигательными снарядами сельскохозяйственные угодья. В связи с этим на полях возникают масштабные пожары, которые очень тяжело потушить.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, от обстрелов войск РФ страдают как временно оккупированные, так и деоккупированные населенные пункты области.

Из-за ежедневных масштабных пожаров выгорели уже сотни гектаров урожая на полях – пшеницы, ячменя и других зерновых культур, а также леса и полезащитные полосы.

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Кроме того, оккупанты уничтожают склады с зерном и сельскохозяйственную технику украинцев.

– Из-за постоянных обстрелов тушить такие пожары на деоккупированных территориях крайне тяжело, а на оккупированных землях россияне намеренно не позволяют тушить возгорания. Захватчики уничтожают склады с зерном, сельскохозяйственную технику и солнечные электростанции. Чтобы спасти часть урожая, люди работают на технике рядом со стеной огня, — отметили в полиции.

Из-за обстрелов сгорают целые поля: в Херсонской области оккупанты умышленно уничтожают урожай / 6 фотографий

В частности, только на этой неделе из-за обстрелов РФ у поселка Разлив Белозерской территориальной общины загорелись 12 га посевов зерновых культур. Кроме того, возник пожар в сосновом лесу в Олешковской территориальной общине. Пожар никто не смог потушить из-за присутствия там российских оккупантов.

Во время вражеских обстрелов Генического района пожар охватил поле с пшеницей возле пгт. Новоалексеевка и села Новопокровка. Урожай сгорел, как и сельскохозяйственная техника.

Кроме того, после обстрела оккупантами Каховского района загорелся сосновый лес: огонь охватил площадь в более 5 га.

А в Великоалександровской территориальной общине вражеский обстрел спровоцировал возгорание посевов озимой пшеницы и ячменя на площади около 150 га.

Горел сосновый лес у села Коханы (из-за артиллерийских обстрелов российских войск) и на территории Олешковского лесоохотничьего хозяйства (на площади три га).

По всем этим фактам преступлений РФ правоохранители открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Указанная статья предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.

В начале июня в Минагрополитики спрогнозировали, что в следующем году урожай в Украине может сократиться на 40% из-за полномасштабного вторжения РФ.