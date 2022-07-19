Липень, 18 в 22:00

На території одного із сільськогосподарських підприємств тимчасово окупованої Борівської ОТГ Харківської області російські окупанти облаштували морг, куди звозять трупи своїх військових.

Про це повідомила Боровська селищна рада.

– Кількість трупів постійно збільшується, оскільки росіяни щодня втрачають своїх солдатів у боях як у сусідніх Луганській та Донецькій областях, так і в тилу захоплених територій, – зазначили у селищній раді.

За їхньою інформацією, крім гривні та рубля для розрахунків в окупованій громаді почали використовувати дизпаливо та бензин. Саме пальним російські військові охоче розраховуються з місцевими жителями за самогон, продукти та інші речі.

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Також окупанти продовжують вивозити зерно торішнього врожаю на територію РФ. Іноді вони роблять це без погодження з власниками і навіть без відома окупаційної тимчасової військової адміністрації.

– Окупаційна влада наполягає на тому, щоб керівники фермерських господарств та підприємці оформляли у Куп’янську тимчасові патенти для ведення підприємницької діяльності. Так росіяни намагаються контролювати процес продажу зерна та отримувати з цього дохід, – додали вони.

Зазначимо, що на Херсонщині російські війська навмисне та цілеспрямовано знищують врожай, обстрілюючи запальними снарядами сільськогосподарські угіддя. Через це на полях виникають масштабні пожежі, які дуже важко загасити.

Фото: Боровська селищна рада