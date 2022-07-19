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Факти / Україна

Окупанти облаштували морг та вивозять зерно в РФ: що відбувається в окупованій Боровій

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Ізюмське Борівської громади Ізюмського району Харківської област

На території одного із сільськогосподарських підприємств тимчасово окупованої Борівської ОТГ Харківської області російські окупанти облаштували морг, куди звозять трупи своїх військових.

Про це повідомила Боровська селищна рада.

– Кількість трупів постійно збільшується, оскільки росіяни щодня втрачають своїх солдатів у боях як у сусідніх Луганській та Донецькій областях, так і в тилу захоплених територій, – зазначили у селищній раді.

За їхньою інформацією, крім гривні та рубля для розрахунків в окупованій громаді почали використовувати дизпаливо та бензин. Саме пальним російські військові охоче розраховуються з місцевими жителями за самогон, продукти та інші речі.

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Також окупанти продовжують вивозити зерно торішнього врожаю на територію РФ. Іноді вони роблять це без погодження з власниками і навіть  без відома окупаційної тимчасової військової адміністрації.

– Окупаційна влада наполягає на тому, щоб керівники фермерських господарств та підприємці оформляли у Куп’янську тимчасові патенти для ведення підприємницької діяльності. Так росіяни намагаються контролювати процес продажу зерна та отримувати з цього дохід, – додали вони.

Зазначимо, що на Херсонщині російські війська навмисне та цілеспрямовано знищують врожай, обстрілюючи запальними снарядами сільськогосподарські угіддя. Через це на полях виникають масштабні пожежі, які дуже важко загасити.

Фото: Боровська селищна рада

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