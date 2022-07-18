Все идет и будет еще больше: Кулеба о снабжении партнерами оружия Украине

Июль, 18 в 16:26

HIMARS, другие РСЗО от других стран, гаубицы, танки – все идет и будет еще больше. Это исключительно вопрос времени. Об этом в интервью Forbes заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что поставка оружия – это очень щепетильный процесс.

— Наша задача – ускорять процессы: от принятия политических решений до решения логистических задач, – сказал министр.

Глава МИД подчеркнул, что поставки оружия из разных стран разными каналами достаточно устойчивы, но количественно неудовлетворительные. Основной проблемой со снабжением министр назвал график.

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— Мои последние разговоры с коллегами по поставкам оружия. Я озвучиваю то, что нужно, один раз, а потом несколько раз под разным соусом, в разные моменты, чтобы сигнал пробил и зафиксировался, говорю: Это нужно до такого-то числа. Потом мы еще о чем-нибудь поговорили. Я снова говорю: Кстати, я хочу еще раз прояснить: то, что я тебе говорил, это нужно до такого-то числа.

Кулеба предположил, что если бы Киев вовремя получил больше артиллерии 155 калибра и ракетных систем залпового огня, то Лисичанск и Северодонецк оставались бы под контролем Украины.