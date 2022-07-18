Все йде і буде ще більше: Кулеба про постачання партнерами зброї Україні

Липень, 18 в 16:26

HIMARS, інші РСЗО від інших країн, гаубиці, танки – все йде і буде ще більше. Це виключно питання часу. Про це в інтерв’ю Forbes заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що постачання зброї – це дуже делікатний процес.

— Наше завдання – пришвидшувати процеси: від ухвалення політичних рішень до розв’язання логістичних задач, – сказав міністр.

Глава МЗС наголосив, що постачання зброї з різних країн різними каналами є доволі сталим, але кількісно незадовільним. Основною проблемою з постачанням міністр назвав графік.

Зараз дивляться

— Мої останні розмови з колегами з країн, які постачають зброю. Я озвучую те, що треба, один раз, а потім кілька разів під різним соусом, у різні моменти, щоб сигнал пробив і зафіксувався, кажу: Це треба до такого-то числа. Потім ми ще про щось поговорили. Я знову кажу: До речі, я хочу ще раз прояснити: те, що я тобі казав, це треба до такого-то числа.

Кулеба припустив, що якби Київ вчасно отримав більше артилерії 155-го калібру та ракетних систем залпового вогню, то Лисичанськ і Сєвєродонецьк залишалися б під контролем України.