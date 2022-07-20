Для Украины доставка западного оружия на фронт становится “логистическим ужасом” – WSJ
Украинские военные сталкиваются с трудностью доставки западного оружия на линию фронта. Сейчас в бой с российскими захватчиками вступают более современные и эффективные западные дальнобойные артиллерийские орудия.
Но их освоение оказалось серьезной проблемой. Газета The Wall Street Journal пишет, что главной причиной стало то, что разные образцы поступают небольшими партиями.
— Нынешний подход, по которому каждая страна передает батареи по частям, быстро превращается в логистический ужас для украинских сил, поскольку каждая батарея нуждается в отдельном обучении, техническом обслуживании и материально-техническом обеспечении, — заявили в лондонском Королевском институте объединенных вооружений.
Западная артиллерия, получаемая украинскими военными, включает гаубицы M777 из США, Австралии и Канады и самоходные гаубицы, такие как Caesar из Франции и Panzerhaubitze 2000 из Германии, а также американские M109 и AHS Krab из Польши.
— Ни одна из этих систем не имеет столько общего… Боеприпасы должны быть взаимозаменяемыми. Но это не так, – сказал эксперт Джек Уотлинг.
Старший аналитик по обороне Rand Corp. Скотт Бостон подчеркнул, что Украине дали не просто разные виды оружия. Ведь украинских военных в короткие сроки надо научить с ним обращаться и обслуживать. Он отмечает, что это оружие сложнее, чем то, что было на вооружении раньше.
— Когда вы переходите на платформы несоветского происхождения, вы начинаете иметь дело со многими ранее неиспользуемыми вещами. Многое из советского наследия – это машины, которые чинишь молотком и гаечным ключом, грубой силой, смазкой и молитвой, – сказал Бостон.
По словам Уотлинга, это неполный перечень проблем, с которыми сталкивается Украина при обращении с разными артиллерийскими системами.
Некоторые системы имеют калибр 39, а некоторые – 52, что дает им разные диапазоны. У них разные запасные части и требования к техническому обслуживанию, разные механизмы загрузки и разные заряды. Существуют различные требования к обучению по эксплуатации и обслуживанию систем, а также различные цепочки поставок запчастей.
Еще одной проблемой Скотт Бостон называет запчасти. Если оружие советских времен можно разобрать и использовать для ремонта другого оборудования, то для западного вооружения, кроме тех, что предоставили, других нет.